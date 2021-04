Bromelia Design: asesoramiento y objetos de decoración para crear tus espacios soñados

Ivana Tiberio es diseñadora de interiores y creadora de Bromelia Design, una marca que nació a partir de la necesidad personal de la emprendedora. Hoy ella charla con CARAS donde nos cuenta más sobre su espacio que es furor por sus asesorías en decoración.

“Por muchos años trabajé en una empresa que nada tenía que ver con el diseño. Aunque aprendí mucho de ese trabajo, había algo en mí que quería dedicarse a lo que más me gustaba. Por eso, y gracias a Gonzalo, mi compañero de vida, tuve la idea de crear Bromelia”, destaca Ivana quien agrega que “después de casi dos años de trabajar en paralelo, de pensarlo mucho, con miedos e incertidumbres, hubo una charla de horas con mi pareja, en la que me sentí totalmente apoyada y segura de mí proyecto. Ahí renuncié a mi antiguo trabajo para lanzarme de lleno a lo mío”.

Según nos cuenta la creadora del espacio, la finalidad de Bromelia no es vender productos de decoración, sino llenar los espacios de objetos que armonicen tus ambientes. “Busco asesorarlas para que ese producto, no sea solo un objeto, sino que sea toda una experiencia”, afirma Tiberio.

¿Qué servicios y productos tienen a disposición?

El servicio que brindo es integral. Cuento con asesoramiento personalizado (el armado de propuestas acorde a tu espacio o el de tu agasajado en caso de que sea un obsequio), control total del proceso de venta (que el producto salga bien embalado, llegue en tiempo y forma) y servicio post venta (cualquier inquietud que presente la clienta, será atendida con el tiempo y la dedicación que ponemos desde un principio).

En cuanto a productos pueden encontrar: floreros, plantas y flores permanentes, velas de soja, macetas, porta velas, lámparas, cestos y bandejas y objetos complementarios para todo lo que tu espacio necesita.

¿Cuáles son los métodos de consulta?

El canal principal es la página oficial (www.bromeliadesign.com). Además, pueden contactarnos por Facebook e Instagram, por WhatsApp (a través de mi número o por la página web) o por mail. En caso de asesoramientos que requieran fotos o más consultas, lo ideal es que envíen por WhatsApp. Siempre la respuesta es a la brevedad posible para descartar todas las dudas que surjan.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Cuando piden asesoramiento o recomendaciones, me están abriendo las puertas de sus casas, de sus oficinas, de sus consultorios, etc. Por eso, me importa conocerlas, les hago algunas preguntas, charlamos de su vida cotidiana, de sus gustos y los del resto de las personas que van a compartir ese espacio.

Lo que quiero brindarles es la experiencia de un asesoramiento correcto en cuanto a funcionalidad y objetos de excelente calidad que se fusionen con sus espacios.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

Como me involucro dentro de sus vidas cotidianas, se genera un vínculo mediante esas charlas. Valoro la confianza de los clientes mostrándome sus casas, muchas veces a sus hijos o mascotas, y hasta a veces compartiendo situaciones importantes como mudanzas o casamientos. En la mayoría de los casos, quedan tan satisfechas con el servicio. Me hace feliz qué a la hora de hacer un regalo, siempre tienen a Bromelia presente.

Es el caso de una clienta, que al comprar para ella cuando se mudó a su casa, quedó contenta y le regaló objetos de Bromelia a su familia. Es el día de hoy, que todas las mujeres de esa familia me compran los regalos de cumpleaños. Agradezco la relación que fuimos forjando con las clientas y a muchas de ellas tengo el agrado de poder llamarlas amigas.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Mi mayor satisfacción es cuando recibo mensajes o sus fotos agradeciendo, contentas con sus espacios. Para mí, que ingresen a un ambiente y un objeto Bromelia se lleve todas las miradas, es una satisfacción enorme. Porque cuando son las clientas las que me recomiendan, es el mayor halago que puedo recibir.

¿Cómo se proyectan? ¿qué es lo que viene a futuro en la marca?

El proyecto es crecer en productos, implementar objetos nuevos, aumentar la presencia en redes sociales y posicionarme en otros canales de venta. Sin dudas, que el proyecto más grande para este 2021, será la inauguración del showroom de Bromelia en Barrio norte a partir de abril.

Datos de contacto: Bromelia Design by Ivana Tiberio - www.bromeliadesign.com - @bromelia.design - ivana@bromeliadesign.com - Beruti 2747 1” A”, Barrio Norte - 1153232295.