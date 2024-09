Astrología Viva

CREDITO CARAS

Cora, ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos eclipses?

Por empezar es importante tomar consciencia que todos los años tenemos eclipses en distintos signos, esto quiere decir que siempre se están moviendo diferentes temáticas que nos invitan a resetear, soltar y actualizarnos para poder crear nuevas experiencias. A mayor conocimiento de la Carta Natal, podremos acceder a la información correcta y así interpretar los desafíos que nuestro Ser está listo para poder pasar a otras instancias dentro de la historia de cada uno.

En este momento estamos “entre eclipses”, es decir que ya venimos de un eclipse parcial lunar que nos mostró cuáles son aquellas fantasías e ideales que tenemos acerca de las relaciones, mostrando lo que estaba detrás del velo de toda la narrativa que nos contamos y así ver la realidad concreta del modo en que tenemos relaciones con pares. Ahora vamos camino a un eclipse anular de Sol en Libra, en donde nuestra parte Consciente queda simbólicamente tapada, la luz del Sol se oculta desde este plano de percepción terrestre, por ende la sombra emerge y pueden haber situaciones de poco entendimiento donde la razón se nubla.

¿Cuál es la temática que trae este evento en el signo de Libra?

Principalmente se están moviendo en profundidad todas las cuestiones vinculares, ya sea en relaciones de pareja, amistades y socios. Como el Nodo Sur está en este signo y también Lilith (lo que más reprimimos por miedo a ser rechazados), se pondrán en juego situaciones en donde el afuera nos muestra y evidencia desde donde nos venimos vinculando. Ya sea que tengas o no tengas planetas en Libra, a todos los seres humanos siempre nos movilizan las cuestiones vinculares y amorosas, tengamos o no pareja estamos en búsqueda de ese “otro” que nos haga de espejo para poder conocernos mejor… el ser humano nació para evolucionar gracias al encuentro con otros seres.

Así que en estos tiempos es muy factible que se vean todas esas cositas que aún no se resolvieron, que salten patrones heredados de como mamá, papá y los ancetsros se relacionaban, miedos e inseguridades incosncientes, y también todo lo que no te hayas permitido expresar o reconocer en ti mism@, las conductas de condescendencia, de no ser leal a tu Esencia, de responder más a la demanda de los demás que a tu propio deseo… Quien no conecte con su autenticidad y su propia individualidad creará relaciones desequilibradas, por ende conflictivas.



¿Qué recomendas para atravesar estos tiempos?

Por empezar el 2 de Octubre estar lo más presente posible, observar las propias formas que se depsiertan al momento de atravesar situaciones con otras personas, asumir que casi siempre proyectamos sobre los demás lo que aún no hemos resuelto internamente. También aceptar que en esta experiencia humana siempre se asoman cositas insanas o tóxicas, y esto no está mal, simplemente tenemos que tener la valentía de asumir que hay partes oscuras en el interior y que si no las transformamos se hacen visibles.

Algunas preguntas que podemos hacernos:

¿Cuánto idealizamos al otro?

¿En qué área de la vida dependes emocionalmente?

¿Hasta cuando vas a romantizar situaciones y no asumes las cosas tal cual son?

¿Para qué complaces a otros olvidando así tu propio deseo?

¿Eres capaz de establecer equilibrio y equidad en tus vínculos?

Recuerda que sin la reafirmación de tu Yo y conexión con tu Esencia, será imposible o no habrá disponibilidad real para relacionarte.

