BÁSICO: pijamas estéticos, cómodos y de calidad

Sofía Mitchell es una diseñadora nacional y creadora de BÁSICO PIJAMAS, una marca que se encarga de brindar confort y comodidad a sus clientas gracias a sus diseños únicos y originales. Hoy desde CARAS conversamos con ella quien nos cuenta sobre su marca que ha crecido de gran manera durante este tiempo.

“Me recibí de Arquitecta, profesión en la que trabajé poco tiempo hasta que me metí de lleno en el diseño de indumentaria que es lo que me apasiona. Básico nació en plena pandemia. Yo estaba trabajando como diseñadora en una marca y hubo un tiempo en el que se frenó todo, para después pasar al trabajo online desde casa”, cuenta Sofía quien utilizo la pandemia para poner en marcha un proyecto que tenía en su cabeza.

“Siempre amé la ropa para estar en casa. Para mí es un momento de santuario, igual que la hora de dormir. Me pasó siempre que me costó encontrar pijamas y ropa para el descanso que fueran realmente pensados desde el confort, que no fueran 100% poliéster y que no apretaran el cuerpo ni lo incomoden con diseños "de moda", descuidando el bienestar. Entonces, la realidad es que BÁSICO nació como una respuesta a mi búsqueda como amante y consumidora de este tipo de ropa”, destaca la diseñadora.

¿Qué productos tienen a disposición? ¿a qué público apuntan?

En Básico diseñamos pijamas y homewear. Por ahora nos concentramos en la mujer, pero la idea es incorporar modelos de hombre de a poco.

Nos gusta diseñar conjuntos para dormir y/o para estar en lo cotidiano, con tela súper cómoda, pero con una estética muy cuidada. Lejos del remerón viejo, son conjuntos clásicos, donde el leitmotiv es la suavidad y el confort.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Para mí fue siempre difícil encontrar este tipo de ropa como la que hacemos nosotros. Nuestro diferencial es el confort, sumado a la elección de telas nobles y modelos clásicos y atemporales.

Otro tema que tenemos muy en cuenta es que nuestros diseños tienen precios muy accesibles para lo que son. Yo creo que el amor por este rubro es lo que hace que nos pongamos siempre en el lugar del que va a usar nuestra ropa.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

El objetivo es tener un modelo para cada mujer. La idea es que cada una, que yo sé que tenemos muchísimos gustos y diferentes prioridades, encuentre en Básico algo lindo para ella. Sabemos que no es fácil comprar online, por eso estamos súper atentos y dispuestos para que la persona que quiere comprar sepa que puede confiar y que vamos a estar 100% para ella del otro lado.

¿Cuáles son los métodos de venta y envío?

Por ahora es venta online, tenemos la página y las redes sociales de Instagram y Facebook. El envío es una vez a la semana con un costo súper accesible dentro de Capital y Gran Buenos Aires con nuestro repartidor de confianza. Para el interior, despachamos los pedidos que nos llegan de todo el país a través del correo.

Queremos que las mujeres en el interior nos sigan conociendo y eligiendo, porque entendemos que no es fácil comprar a distancia y sabemos que allá suelen hacerlo de esa forma y necesitan poder confiar. Si compraste y lo querés cambiar, te lo mandamos en el siguiente envío.

¿Qué has aprendido en este tiempo de profesión?

Aprendimos que la gente es buena y amable y que todo lo que se hace con pasión genera lo mismo del otro lado.

Datos de contacto: Instagram @basicopijamas - Facebook Básico Pijamas - Tienda online: www.basicopijamas.mitiendanube.com