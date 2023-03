BÖD UNDERWEAR, Lencería Maternal

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió la empresa?

En el año 2016 nació mi primera hija, Brisa, y fue en ese momento cuando entré en el mundo de la maternidad y me di cuenta que no encontraba el corpiño que estaba buscando. Buscaba algo que a mi parecer era sencillo de conseguir, pero no fue así, sólo quería un corpiño lindo, cómodo, sexy y a un valor razonable.

Dado que tenía conocimientos en el mundo de la indumentaria, hice la primera producción de BÖD. Eran 47 conjuntos en variadas telas y colores y lo llamativo fue que no duraron ni un mes en stock, voló todo. Así fue que con las primeras ventas volví a comprar tela y a hacer más conjuntos.

A mediados de 2017 Brisa se enfermó de una enfermedad en la sangre llamada PTI. Eso me descolocó como madre y luego de la internación me costó mucho volver a trabajar full time, sentía que mi hija me necesitaba cerca, y es por eso que me largué a emprender enfocada en crear mi propia empresa. Al mes ya estaba dedicada full-time a BÖD, abrimos la tienda online y antes de que termine el año ya conseguimos nuestro primer showroom.

¿Desde cuándo se dedican a esto?

Böd comenzó a fines de 2016. Yo 100% estoy desde mediados de 2017 y en la pandemia la marca explotó; Pedro, mi marido, se unió a trabajar full time en BÖD conmigo. Él siempre me ayudó, pero al trabajar en relación de dependencia, no podía dedicarse como lo hacía yo, y con su llegada, llegó otro gran crecimiento y proyección.

¿Qué productos brindan al público?

Principalmente nos dedicamos a la lencería maternal. Empezamos con corpiños, nuestro primer modelo se llamó Brisa en honor a mi primera hija, y después agregamos algunos más, como el Roma, Ana y Chiara, todos forrados internamente en algodón y jugando mucho con las telas, estampados y colores.

Luego seguimos creando productos como pijamas, camisones, batas, vedetinas y colaless. Fines del año pasado, logramos terminar las pruebas y sacamos a la venta la trusa, producto muy pedido y que está teniendo un excelente feedback por parte de todo nuestro público.

Por último, también tenemos una pequeña producción de corpiños clásicos para que las clientas que no siguen amamantando, puedan seguir usando nuestros productos fidelizando la marca.

¿Cuáles son los objetivos de cara al futuro?

Como desafío para 2023 tenemos el de seguir siendo pioneros en lo que hacemos, seguir creando modelos y buscar que las madres nos sintamos sexis en la etapa del puerperio. ¡Eso es BÖD!

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: 116-883-8710

Instagram: @bodunderwear