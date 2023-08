Bonita Mendoza disfruta de la nieve luego del temporal más grande de los últimos años

CREDITO CARAS

Finaliza Agosto y Las Leñas, el centro de esquí más importante de Argentina, se viste de blanco luego de una intensa nevada muy esperada por todos, la cual promete extenderse por todo el mes de septiembre.

Si todavía no visitaste el sur de Mendoza, ¡este es tu momento! ya que en las Leñas no solo vas a poder disfrutar del deporte, sino que también el centro de esquí ofrece la combinación perfecta entre gastronomía, hotelería y after esquí.

Posee 14 medios de elevación y 29 pistas, las cuales se clasifican en principiante, intermedio y avanzado, ideado para grupos de amigos, amigas y familias.

Cae el sol y la actividad en las Leñas siempre sigue, ya que tanto en Brasero como en Ufo Point la diversión se hace presente en su after esquí, un momento único de buena música rodeado con una impactante vista a la cordillera de Los Andes.

Muchos nos preguntan. ¿Cuánto sale un día en las Leñas?

Según información oficial, el pase diario tiene un precio promedio de $15.800, mientras que alquilar tablas, botas e indumentaria cuesta $11.500 en promedio. Por su parte, los pases por tres días tienen un valor de $42.700.

Para quienes deseen tomar clases individuales, deberán pagar unos $100.000 las 3 horas.

Aquellos que opten por degustar la gastronomía en paradores y restaurantes mientras continúan con la actividad física en la montaña, podrán desayunar por unos $3.200 en promedio. En tanto a la hora de almorzar, está la opción de hamburguesa con papas fritas y gaseosa o cerveza por unos $7000 en promedio; o bien un plato más elaborado por un valor similar.

