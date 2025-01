Mauro Icardi y la China Suárez cada vez están más envueltos en los rumores de relación, luego de que hayan pasado Navidad juntos, todo indicaría que también fue así en Año Nuevo por las fotos que ambos compartieron en sus redes sociales, donde se los ve en el mismo lugar. Además, la hermana del futbolista, Ivana Icardi tuvo un gesto con la modelo que incrementó las especulaciones de romance.

Ivana Icardi

Ivana Icardi tuvo un gesto hacia la China Suárez que incrementó los rumores de romance con Mauro Icardi

En una reciente historia de Pochi de Gossipeame, la periodista compartió con sus seguidores su reciente descubrimiento que indicaría que la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi cada día es más clara. En esta mostró que Ivana y Guido Icardi, hermana y papá del futbolista comenzaron a seguir a la modelo argentina en Instagram.

Pochi de Gossipeame

Cabe recordar que en el pasado a Ivana no le molestó blanquear la mala relación que mantenía con Wanda Nara, ahora expareja de su hermano y padre de sus dos sobrinas, Francesca e Isabella. Por lo que el gesto que tuvo con la China llamó la atención de todos los seguidores de la periodista, que consideraron esto como un claro guiño a la nueva relación de su hermano.

China Suárez y Mauro Icardi

“La verdad es que la separación de mi hermano no me sorprende. En los últimos años, nuestra relación no ha sido buena. Lo más importante es que sepa que estamos a su lado para aconsejarle o ser su hombro si lo necesita”, expresó en una entrevista Ivana cuando fue la polémica separación de su hermano con la empresaria.

“Con su exmujer era inviable que nos lleváramos bien, pero prefiero no hablar de ella. Lo que tenía que decir de ella, ya lo dije y lo predije. Sólo espero que encuentre paz. Lo único que quiero es que Mauro esté tranquilo con sus hijas y que pueda disfrutar de su carrera”, continuó expresando lo que pensaba.

Pochi Gossipeame

Está claro que con este guiño, Ivana Icardi deja en claro que está a favor de la relación que su hermano estaría iniciando con la modelo. Desde hace ya varios meses que se relaciona a la China Suárez con Mauro Icardi, los rumores que los vinculan estas semanas crecieron en gran medida gracias a algunas publicaciones de ellos que demostrarían que pasaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo juntos. En estas se pueden apreciar los mismos muebles detrás de ellos, por lo que muchos consideraron esta una forma de blanquear su relación.

VDV