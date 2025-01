Oriana Sabatini disfrutó de un Año Nuevo rodeada de su familia, pero días antes de esta fecha tan importante para ella, se vio envuelta en constantes comentarios que especulaban sobre la posibilidad de que esté embarazada por una foto de ella. Ante los constantes rumores, la actriz se cansó y decidió confrontar estos dichos en su cuenta de X (antes Twitter) con una tajante respuesta.

La tajante respuesta de Oriana Sabatini ante los rumores de embarazo

En medio de las constantes especulaciones sobre su vida personal, Oriana Sabatini decidió tomar una postura firme y transparente. La actriz y cantante argentina, conocida por su carrera en el mundo del entretenimiento y su matrimonio con el futbolista Paulo Dybala, ha decidido romper el silencio sobre los rumores de embarazo.

Tras la viralización de una foto de ella, gran parte de los usuarios de las redes sociales comenzaron una hostigante persecución asegurando que en esta publicación era claro que la actriz estaba embarazada. “Se imaginan que no está embarazada y le reviven todos los traumas a la pobre mina”, reflexionó una usuaria de X en referencia a los trastornos alimenticios que la actriz y cantante contó en diversas ocasiones que padece.

Luego de este comentario,Sabatini, cansada ya de que todos comenten sobre su vida, respondió contundente: “Se imaginan que de hecho no esté embarazada y esa sea solo una foto mía durante un período de depresión y atracones?”. De esta forma, negó el embarazo y dejó en claro la importancia de no hacer comentarios sobre otro, ya que no se sabe por el momento que atraviesa. Cabe recordar que hace algunas semanas la actriz estuvo en OLGA y contó detalles de los problemas alimenticios que la acompañan desde la adolescencia.

“A diferencia del alcohol, la marihuana u otras drogas, que por ahí si tenes problemas tratas de evitarlas o no salir o juntarte con determinada gente, el problema con la comida es que tenes que convivir con eso, porque para vivir necesitas comer”, expresó la influencer en el programa Sería Imposible (OLGA). “Es agotador, ¿Cuándo llegará el día en que esto no sea un tema?”, prosiguió.

AAdemás,contó que gran parte de estos problemas iniciaron cuando ella arrancó su carrera en los medios, sobre todo en la serie Aliados, de Cris Morena. En esta su personaje sufría de trastornos de alimentación, situación que Oriana vivía en su cotidianeidad. “Había episodios donde mi personaje tenía atracones y yo aprovechaba el atracón del personaje para tener un atracón yo”, relató. “Es una sensación de llevarte a un límite y es humillante en muchos aspectos. Porque decís que no lo vas a hacer más, tiras todo a la basura, y a las cinco horas vas a la basura, agarras todo lo que tiraste, y volvés a comer”.

De esta forma, Oriana Sabatini, no solo busca concientizar sobre los diferentes trastornos alimenticios y lass lamentables consecuencias en los afectados. Sino que trata de que la sociedad cambie, dejando así de comentar sobre los cuerpos ajenos. Esto se vio reflejado en su comentario de X, donde dio una tajante respuesta a los rumores de embarazo que la rodean hace algunos días.

