La China Suárez cerró el 2024 envuelta en una polémica. Durante los últimos días, comenzaron a salir pistas y rumores de una posible relación entre la actriz y Mauro Icardi, luego de que Wanda Nara se separara de él. Ante esto, la modelo decidió comenzar el 2025 apuntando a la moda, un ámbito que ella adora y suele mostrar. Por eso, en varias fotos de sus últimos días en la pileta, se mostró con una bikini que enamoró a todos sus seguidores.

La China Suárez mostró cuál es la bikini retro estrella de la temporada

La China Suárez y Mauro Icardi están en el foco de la tormenta desde hace unas semanas. En varias ocasiones, dejaron notar que pasaron los días juntos y que las fiestas la vivieron con el otro. A través de sus historias de Instagram, se pudo ver pequeños detalles que mostraban que ambos estaban en la casa de la actriz o que usaban algunos objetos del futbolista. Lo más picante de todo fue cuando salieron imágenes de Eugenia con una de las hijas de Icardi y Wanda Nara.

La China Suárez

A pesar de eso, no se detuvieron, como tampoco confirmaron el romance de ambos. Por el contrario, ambos continuaron con su vida, y la China se volvió tendencia por los looks que eligió. Tanto en Navidad como en Año Nuevo, la artista fue foco de atención por dos vestidos total white de encaje que usó. Los mismos los compartió en sus redes sociales y enamoró a todos. Sin embargo, el verano no se trata solo de transparencias, y eso ella lo sabe muy bien. Por eso, mostró la bikini estrella de la temporada 2024-2025.

Los looks de Navidad y Año Nuevo de la China Suárez

Con un estilo retro total black, la China lució una triangular. La originalidad de esta fue que la tela del corpiño se cruzaba detrás del cuello, cambiando los clásicos tirantes de siempre. Además, en la parte inferior, no era una simple thong. Por el contrario, se lució una pequeña pollera que le daba un estilo tierno al atuendo. La artista se sacó increíbles postales con la bikini en la pileta, sobre coloridos inflables para el agua, o bajo el sol.

La bikini retro de la China Suárez

Casualmente, uno de esos inflables ya había sido visto en otras fotografías, pero no de su autoría. Este se volvió otro detalle de confirmación de relación, ya que Mauro Icardi había subido una foto con ese accesorio de pileta. A pesar de eso, los amantes de la moda no pudieron ignorar la increíble bikini de la China Suárez presentó, y le enviaron halagos por su gran gusto en moda. La actriz comienza el año siendo protagonista de rumores de romance, y demostrando que ella es una influencer fashionista.

A.E