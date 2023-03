CADA MATE UNA OBRA DE ARTE

CREDITO CARAS

En FORREST MATES ofrecemos más que un simple mate u objetos pintados, ofrecemos una experiencia. Tratamos de incorporar el arte como compañía en el día a día de las personas. Llevamos eso que parece estar solo en los museos, a lo cotidiano. Muchos creen que el arte es algo que nunca van a saber contemplar o que está muy alejada de ellos, pero la verdad es que, al tenerlo en un producto tan cotidiano, en eso que está presente en cada momento del día, muchos se encuentran contemplando el arte casi sin darse cuenta.

Personalmente creo que el arte es una expresión del alma que desea ser escuchada. No solo me permite conectarme con mi sensibilidad y con lo más profundo de mí, sino que me comunica con otras personas de una forma especial. Me permite expresar lo que siento y pienso a través de cada pincelada.

En nuestro emprendimiento además de encontrar arte en cada uno de nuestros productos van a encontrar la posibilidad de personalizar cada mate como más les guste, con el diseño y los colores que quieran. Eso nos permite brindar la posibilidad de hacer regalos especiales y únicos, pensados para esa persona. Brindamos un servicio distinto, muchas personas vienen con una idea ya pensada y otras solo saben que les gustaría que el mate tenga cierta temática, y en base a eso los asesoramos de principio a fin para que sea el producto único y mágico que soñaron. Es decir, brindamos una atención personalizada.

Actualmente no tenemos un local físico donde puedan encontrarnos, únicamente nos encuentran por Instagram. Utilizamos nuestro Instagram como una vidriera virtual que nos permite llegar a todas partes del mundo, yo lo llamo el método sin fronteras. Ya hace un tiempo contamos con nuestra página web que les permite hacer una compra de manera más rápida y fácil, de algún producto que ya hayamos diseñado previamente.

Estoy súper feliz con la bella comunidad que se formó en el Instagram de FORREST @forrestmates Mis seguidores siempre se copan con cada propuesta nueva que planteamos. Eso me parece una parte fundamental de mi trabajo.