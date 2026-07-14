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Cada piel cuenta una historia

En un mundo donde abundan las recomendaciones en redes sociales, comprender las necesidades reales de la piel es el primer paso para lograr resultados saludables y duraderos. La evaluación profesional permite diseñar un cuidado personalizado y basado en las características de cada persona. Galería de fotosGalería de fotos

Cada piel cuenta una historia
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Hoy es muy común encontrar consejos de skincare en redes sociales o elegir productos porque funcionaron en otra persona. Si bien la información está más al alcance que nunca, la piel no responde a recetas universales y virales. Cada una tiene características, necesidades y objetivos diferentes, por lo que un mismo producto o tratamiento puede generar resultados completamente distintos.

Cada piel cuenta una historia

Además, la piel cambia constantemente. La edad, las hormonas, el estrés, la alimentación, el clima e incluso algunos medicamentos pueden modificar su comportamiento. Por eso, una rutina que funcionó hace algunos meses puede dejar de ser la indicada con el paso del tiempo.

La mirada profesional permite observar mucho más que lo que se ve a simple vista. Durante la consulta se evalúan distintos aspectos de la piel, se escuchan las inquietudes del paciente y se analizan sus hábitos para diseñar un plan de cuidado personalizado. El objetivo no es seguir tendencias, sino ofrecer recomendaciones que realmente respondan a las necesidades en cada caso.

En Puppa Estética & Bienestar entendemos que la estética también es bienestar. Creemos en tratamientos respetuosos con la fisiología de la piel, en resultados naturales y en la importancia de acompañar a cada paciente con información clara y seguimiento profesional. Más que transformar un rostro, buscamos ayudar a que cada persona conozca su piel, aprenda a cuidarla y se sienta cómoda con ella.

Invertir tiempo en la evaluación es invertir en salud cutánea. Es el punto de partida para elegir correctamente tanto los tratamientos profesionales como la rutina domiciliaria, evitando gastos innecesarios y cuidando la piel de forma consciente.

Contacto

Puppa Estética & Bienestar
Instagram: @puppa.esteticaa
Whatsapp: 3491-407032
Santa Fe Capital

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