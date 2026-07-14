La mirada clínica y humana de Vanesa Bolenberg

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Vanesa Bolenberg, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mis inicios estuvieron ligados a una profunda curiosidad por los vínculos humanos y el sufrimiento emocional. Mi formación de pregrado fue en la Universidad Nacional de Rosario, experiencia que marcó mi mirada profesional y humana, acercándome a distintas realidades sociales y a la importancia de una salud mental accesible. Llevo más de quince años trabajando en clínica desde una formación psicoanalítica, acompañando principalmente a parejas, familias, niños y adolescentes. Además, me especialicé en Psicología Vincular de Familias con Niños y Adolescentes en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y luego continué formándome en Psicología Perinatal y Sexualidad Humana.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Trabajo en atención clínica individual, de parejas y familias, y también desarrollo contenido de divulgación en medios y redes sociales. Me interesa acercar la psicología a la vida cotidiana, transformando conceptos complejos en herramientas concretas. Desde 2020 atiendo de manera virtual a pacientes de distintos países, lo que me permitió incorporar una mirada intercultural sobre la salud mental y los vínculos.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Me proyecto consolidando espacios que integren clínica, formación y comunicación. Actualmente estoy escribiendo un libro sobre las relaciones contemporáneas y los desafíos emocionales de las parejas millennials. Creo que la salud mental necesita salir cada vez más del consultorio y convertirse en una conversación social más accesible y menos estigmatizada.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Considero que en nuestra profesión hay lugar para distintas miradas. Aprendo constantemente de otros profesionales y de mis pacientes. Mi desafío es transformar aquello que escucho en la clínica en contenidos accesibles que ayuden a las personas a comprender mejor sus vínculos, sus formas de amar, trabajar y criar. No creo en discursos rígidos, sino en generar espacios reales donde las personas puedan pensar su historia sin sentirse juzgadas.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Probablemente confiaría más rápido en mi propia voz profesional. Con los años entendí que la autenticidad, incluso con dudas y matices, es una de las herramientas más valiosas que un profesional puede ofrecer.

Datos de contacto:

Psicóloga Vanesa Bolenberg

[email protected]

@vanesabolenberg.psicologa

WhatsApp: +543434728300