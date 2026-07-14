Robot Show Córdoba amplía su universo artístico con la incorporación de Golden Glam® y Pink Glam®

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Robot Show Córdoba continúa ampliando su propuesta artística con la incorporación de Golden Glam® y Pink Glam®, dos nuevos personajes que pasan a formar parte del reconocido Universo Glam®, una línea de espectáculos diseñada para ofrecer experiencias visuales innovadoras y de alto impacto.



Inspirados en la fusión entre moda, brillo, tecnología y performance, Golden Glam® y Pink Glam® representan una nueva etapa dentro de la evolución artística de la marca. Con vestuarios completamente iluminados, diseños exclusivos y una estética contemporánea, los nuevos personajes fueron creados para generar experiencias memorables en fiestas de 15 años, eventos corporativos, casamientos, lanzamientos de productos y celebraciones especiales.

La incorporación de estas nuevas figuras responde a una tendencia creciente dentro de la industria del entretenimiento: la búsqueda de propuestas cada vez más visuales, interactivas y personalizadas.

Según explica Mauro Muñoz, creador de Robot Show Córdoba, el objetivo es seguir desarrollando personajes originales que permitan sorprender al público y elevar la experiencia de cada evento.

“Buscamos crear propuestas que combinen impacto visual, diseño y entretenimiento. Golden Glam® y Pink Glam® nacen como una evolución natural de Universo Glam® y representan una nueva alternativa para quienes buscan experiencias diferentes”, señala.

Con esta incorporación, Universo Glam® continúa consolidándose como una de las propuestas artísticas más distintivas desarrolladas por la empresa, sumando nuevas opciones para eventos que buscan combinar elegancia, energía y espectáculo.

Desde Córdoba Capital, Mauro Muñoz continúa impulsando nuevos proyectos y desarrollos artísticos, apostando a la innovación permanente como uno de los pilares fundamentales de su trabajo.

Datos de contacto

Mauro Muñoz

Director Ejecutivo

Teléfono: 351 672 3412

Instagram: @robotshowcordoba

Sitio web: www.robotshowcordoba.com