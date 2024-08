Carlotta Design

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

En el 2021 quise renovar mi casa que la herede de mis abuelos, le quise dar estilo distinto a lo que vi toda mi vida y no sabía por dónde empezar. Allí empecé a hacerme preguntas: “¿qué estilo me gusta realmente?” “¿qué está en tendencia? “¿qué colores uso para los mobiliarios? Quería darle mi propio estilo y sentir que era mi casa realmente, entonces hice cursos de diseño y me gustó tanto que empecé la carrera de Interiorismo, a la vez seguía haciendo cursos de Sketchup y Renders. Todo lo que había era para poder perfeccionarme.

¿Cuáles son los servicios que ofreces al público?

Los servicios que brindo son de asesoramiento deco online o presencial, son para quienes necesitan un servicio rápido y puntual, para ver y analizar diferentes sectores del ambiente. Si ya tienen un estilo claro, pero faltan ajustar algunos.

A su vez, Servicio Simple o Full, donde está incluida la video llamada o visita en la casa. Además, planos de distribución y circulación, planos de mobiliarios que diseño a medida, moodboard del ambiente y sugerencias de una lista de compras con los links. La diferencia entre el Servicio Simple y el Servicio Full es que está incluido el Fotorealismo o Renders 3D.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Quiero aumentar visibilidad a través de mi página web y el uso activo de las redes sociales, mostrando mis proyectos anteriores y testimonios de los clientes satisfechos para generar confianza. Actualmente estoy en la carrera de Paisajismo y mi proyecto a futuro es incluir las dos cosas y eso se diferenciaría de otras Diseñadoras que en general no lo hacen.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Proporciono un servicio altamente personalizado y centrado en las necesidades del cliente.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Un plan de negocio más sólido, hubiera desarrollado un plan de negocios más completo desde el inicio para orientar mejor las decisiones estratégicas. Después de eso estoy totalmente satisfecha con mi marca y los proyectos donde siempre voy aprendiendo día a día.

Datos de contacto:

Instagram: @cd.carlottadesign

X (Twitter): @_carlottadesign

Web: https://carlottadesign.mitiendanube.com/

Celular: 54 11 6288-3654

Mail: [email protected]