Carmen García: transmitiendo el amor por el arte

Carmen García es un artista nacional, oriunda de Henderson, Provincia de Buenos Aires. Con raíces en tierras agrícolas, ella originó un fuerte amor la pintura viendo a sus padres y abuelos dedicándose a la agricultura. Con un gran criterio artístico, la autora de diversos cuadros ha sido premiada y en el día de hoy conversa con CARAS en una entrevista exclusiva, donde nos cuenta más sobre sus obras.

“Actualmente resido en Daireaux, Buenos Aires. Fui a una escuela rural, me crie en el campo con mi familia que se dedicaban a la agricultura. Eso fue un hecho clave que me marcó y me llevó a identificarme con el paisaje rural y con los caballos. También me llevó a realizar trabajos de escultura de caballos”, destaca la artista.

¿Qué te genera el arte y que intentas transmitir con tus cuadros?

Me genera una sensación muy profunda transmitir hechos sociales y el mundo del campo siendo hija de padres y nieta de abuelos luchadores. De mis obras, me identifico con el caballo tordillo. Y con las obras de hechos sociales, sobre todo, la de cartoneros.

Has sido premiada, ¿a qué se debe?

Sí, fui premiada en una exposición en Palermo por mi aporte a la cultura en la Provincia de Buenos Aires, y otras exposiciones. También, ilustré libros en mi ciudad y di clases de escultura y pintura durante varios años.

¿Qué buscas expresar a través de la pintura?

Intento expresar hechos profundos que me marcan, plasmar imágenes creadas por mí que me apasionan. A su vez, me gusta compartir obras en grupos de arte, exponiendo de forma individual. Sin dudas son años imborrables para mí. Los reportajes, las menciones, me llenan el alma.

¿Cuáles son las mejores satisfacciones que le da su trabajo?

Sentirme plena en lo que hago es fundamental. Me alegra la vida ver que otros queden plasmados y admirados mirando mis obras. Eso me da mucha satisfacción.

Quiero dejarles mi agradecimiento por el reconocimiento y por la atención de la gente del Interior.

Datos de contacto: IG: @arte_carmen_garcia - FB: Arte Carmen García