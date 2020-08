Carolina Gammariello: diseños de autor

Cuando sin éxito buscó por toda Salta, su provincia natal, y por distintos sitios de internet una billetera que tuviera diseño y que le gustara, Carolina Gammariello decidió que era momento de convertir sus estudios en Diseño de Indumentaria y Textil en un emprendimiento y creó CG Carteras. “Me pregunté, ¿qué pasaría si hago una billetera que sea funcional y, a la vez, tenga diseño? Vi una enorme oportunidad, un hueco en el mercado y aproveché. Ya desde muy pequeña me gustaba siempre vender e intercambiar cosas. Así que vencí mis miedos y me largué a aplicar diseño en productos de marroquinería

- ¿Cómo se preparó para el diseño específico de marroquinería?

Además de una técnicatura superior en Diseño de Indumentaria y Textil, me capacité con más de 180 horas reloj de cursos específicos en marroquinería y calzados. Amo diseñar, me llena el alma. ¡Me encanta cuando las personas adquieren el producto y pueden sentir un poquito de todo el amor que le ponemos!

- ¿Cómo fueron los comienzos?

Soy una persona con mucha fortaleza. Quedé huérfana de padre a los 14 años, y eso no fue motivo alguno para bajar los brazos. Al contrario, me dio muchas fuerzas. Me encanta ser emprendedora. Comencé hace 8 años con la marca llena de dudas y de miedos, pero con una convicción muy fuerte de que CG Carteras llegaría muy lejos, porque es mi sueño hecho realidad trabajar de lo que amo. Es el mejor regalo que me dio la vida.

- ¿Qué productos componen esta temporada de la marca?

Ofrecemos carteras, billeteras, mochilas, riñoneras, entre otros. Todos los fabricados en cuero cruelty free (libre de crueldad animal). Combinamos diseño, funcionalidad y calidad, todo lo que se puede querer en un producto y cuidando a los animales. Vendemos por mayor y por menor, y hacemos envíos a todo el país.

- ¿Cuáles son sus proyectos a mediano y largo plazo?

Si bien hoy por hoy vendemos por mayor y por menor, además de hacer envíos de todos nuestros productos a todo el país, en nuestros planes está poner un showroom en Capital Federal. También queremos expandir la marca a nivel internacional. Quizás sueño mucho, lo sé, pero estoy segura de que esto pasará, todo es cuestión de tiempo.

