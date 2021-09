Cher Beauty: un nuevo universo de fragancias

Madre, amiga, hermana, pareja o compañera…Una mujer no es todo el tiempo la misma. En grupo o en solitario, cada una tiene una forma distinta de desenvolverse. Su actitud cambia según el lugar donde se encuentre; no es lo mismo estar en el trabajo que divirtiéndose con amigos. Más allá de su carácter particular, en definitiva, son muchos los factores que interfieren para que una fémina sea una u otra: el momento del día, lo que le haya sucedido durante el correr de las horas y cómo fue administrando su energía. Todo influye.

Como Cher Beauty conoce en profundidad el mundo femenino creó dos nuevas fragancias ideales para que se pueda percibir cuál es el ánimo de cada mujer a través del aroma que despliegan su piel y sus prendas.

Inspiradas en la sofisticación y la singularidad de dos piedras semipreciosas se creó Onyz y Zarci, que garantizan durabilidad por ser Eau de Parfum. La idea es que, según lo que cada mujer busque en un día y hora determinado, puede complementarlo con una de estas dos fragancias y que el efecto pueda perdurar a lo largo del tiempo.

Presentación formal

Zarci es extremadamente delicada porque tiene una salida frutal (de pera) que se mezcla con acordes de bergamota. En este caso, la sofisticación es protagonista gracias a las leves notas de miel que se combinan con pétalos de rosa y jazmín belle. También es posible que se vincule a esta fragancia con algo atrevido ya que posee la intensidad de un fondo dulce de vainilla caramel y almizcles blancos, algo completamente original. Al apostar por Zarci una mujer puede tener ganas de descubrir nuevos caminos y contar con energía de sobra para enfrentar los desafíos que se le presenten. Es una fragancia que da la sensación de luminosidad por ser originaria de la familia Chipre Floral. Por eso, durante el día, puede tener un poder energizante y generar un efecto contagio en quienes la perciban.

En cuanto a Onyx, pertenece a la familia Ámbar Floral y eso significa que más allá de su mística es explosiva y eso activa los sentidos de quienes están alrededor. El día que una le dice “sí” a esta fragancia puede que tenga la intención de no pasar desapercibida. El objetivo será cautivar con total feminidad y sensualidad porque el perfil es el de alguien extremadamente encantadora y dispuesta a vivir una experiencia repleta de adrenalina. Tal vez, las salidas de cítricos (pera de anjou y naranja sanguina) y bergamota atraigan inicialmente. Después, la intensidad de un fondo dulce amaderado, con orquídea de vainilla, patchouli y sándalo, activan el instinto de seducción. Por último, el cuerpo exultante de la fragancia, con flores blancas y frutos rojos –flor de naranjo, tuberosa y frambuesa– son una prueba de que este producto es único pues toda la combinación es exclusiva y eso provoca que quienes rodean a la mujer Onyx no quieran despegarse de ella.

Los 4 elementos

La presentación de ambas fragancias también tienen un motivo: las cuatro aristas de cada uno de los frascos representan una ventana hacia una nueva etapa por descubrir. Es que todas las mujeres atraviesan distintas facetas y momentos, nunca son la misma, van mutando.

Con estas fragancias Cher Beauty invita a que cada mujer pueda conectar con los cuatro elementos de la naturaleza (aire, tierra, fuego y agua) y tomar conciencia de que nada es permanente, todo se transforma.

