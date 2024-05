Claudia García: Astrología y Amor

CREDITO CARAS

El amor, siempre es el amor; es la pregunta más recurrente tanto en personas que vienen a hacerse su Carta Natal, su Revolución Solar o una lectura de tarot.

Las preguntas más escuchadas sin duda son: ¿voy a conocer a alguien? ¿cuándo? ¿este año voy a formar pareja? ¿va a volver mi ex? Conocí a alguien… ¿qué posibilidades tengo de que nos vaya bien?

Y la realidad es que todo es tan fluctuante que es muy difícil determinar con una lectura de tarot si la persona que conociste es “el verdadero amor”. Porque, por otro lado, ¿realmente existe un amor? ¿O a lo largo de nuestra vida vamos conociendo distintas personas, las que creemos en ese momento son, sin lugar a dudas, “el amor de nuestra vida”? (pero, más tarde o más temprano, pasará otra persona a ocupar ese lugar…).

Entonces, ¿qué condiciones son las que determinan que esa persona que conociste va a ser alguien importante en tu vida? Porque a veces no sólo se trata de un amor que perdure en el tiempo… hay personas con las que compartimos meses o días, y sin lugar a dudas, dejan una huella profunda y tal vez son relaciones mucho más importantes que aquellas con las que permanecimos durante años.

Ahora bien, si vamos a la parte astrológica, lo más común es que la gente consulte acerca de la compatibilidad entre signos; por ejemplo: ¿cómo se lleva Aries con Cáncer? Si yo soy de Leo, y la persona que conocí es de Escorpio, ¿vamos a formar una linda pareja? Y la realidad, es que sólo sabiendo el signo tenemos muy poca información.

Recuerdo una vez, una persona afirmaba que Piscis y Tauro no se llevaban bien, porque ella, pisciana, estuvo casada 25 años con un taurino y ahora estaban separados. Entonces, volvemos al planteo anterior; yo no puedo afirmar que dos signos son compatibles o no de acuerdo a mi experiencia, y, por otro lado, si la relación duró tantos años, yo no diría que ahí “no se llevaban bien”, porque durante mucho tiempo pudieron sostener ese matrimonio.

Por lo general, para saber la compatibilidad de una pareja se mira más en qué Signo y en qué Casa Astrológica se ubica la Luna de cada uno, ya que es la que indica el lugar donde buscamos refugio, donde nos sentimos cómodos, habla de nuestro mundo emocional. Por lo tanto, es importante saber dónde cada uno tiene ubicada su Luna para ver una parte de esa compatibilidad.

Venus es otro planeta que juega un rol importante a la hora del amor, ya que según dónde se ubique nuestra Venus nos dirá las cualidades que nos enamoran del otro. Entonces, ahí yo puedo saber qué es lo que la persona busca o quiere a la hora de formar una pareja. Alguien que tenga Venus en Sagitario se va a enamorar de una persona con la que pueda salir de aventura, por ejemplo, pero una Venus en Géminis se enamorará de una persona con la que pueda conversar.

También se mira la Casa VII de cada uno, ya que es el área de la carta natal que habla del ámbito de las relaciones. Entonces, según los planetas que cada uno tenga en esa casa, hablará del tipo de parejas que la persona atraerá a su vida. Por ejemplo, quien tenga Marte en esta Casa, puede atraer personas que accionen por ella; quien tenga a Neptuno, atraerá parejas confusas, donde las cosas nunca quedan del todo claras; con Urano, vendrán personas poco convencionales.

A la hora del amor es muy importante hacer la “Sinastría de parejas”, ya que ahí se hace un análisis exhaustivo de la Carta Natal de las dos personas, para luego hacer una comparación de ambas, y así determinar en qué áreas se llevarán bien, en qué áreas pueden tener conflictos, y qué tanto puede uno transformar la vida del otro. Pero, como ya todos sabemos, la astrología no es matemática... no se puede hacer un cálculo infalible, pero sí está bueno comprender características del otro, para poder hacer que la pareja funcione de una manera más equilibrada.

Ahora bien, más allá de todo esto, les voy a dejar un pequeño resumen de cómo es cada signo en el amor, para ver si se identifican con alguna característica, más allá de que siempre hay que recordar que todos tenemos los 12 signos del zodiaco en nuestra carta, con mayor o menor proporción, pero somos un conjunto de todos.

Aries: Cuando Aries se enamora, se entrega completamente a la relación. Son apasionados, directos y les gusta tomar la iniciativa. Les encanta demostrar su afecto de manera física y disfrutan de la emoción de compartir con su pareja.



Tauro: Tauro se toma su tiempo para enamorarse, pero una vez que lo hacen, son leales y comprometidos. Les gusta crear un ambiente de seguridad y estabilidad en la relación. Son románticos y disfrutan de los placeres sensoriales, como compartir una buena comida o un masaje relajante.



Géminis: Géminis se enamora de la mente tanto como del corazón. Son curiosos, comunicativos y disfrutan de conversaciones estimulantes con su pareja. Les gusta mantener las cosas interesantes y no les gusta sentirse atrapados en la rutina.



Cáncer: Cuando Cáncer se enamora, se vuelven muy protectores y cariñosos hacia su pareja. Son emocionales, sensibles y valoran la conexión emocional en la relación. Les gusta crear un hogar cálido y acogedor donde puedan compartir momentos íntimos.



Leo: Leo se enamora de manera apasionada y dramática. Les gusta ser el centro de atención de su pareja y disfrutan de los gestos románticos y los elogios. Son generosos, leales y les gusta demostrar su amor de manera extravagante.



Virgo: Virgo se enamora de manera tranquila y reservada. Son prácticos, detallistas y les gusta demostrar su amor a través de acciones más que de palabras. Les importa mucho la compatibilidad y la armonía en la relación.



Libra: Libra se enamora del amor mismo. Son románticos, encantadores y les gusta mantener la paz y la armonía en la relación. Les gusta compartir actividades sociales y disfrutan de la compañía de su pareja en eventos sociales.



Escorpio: Cuando Escorpio se enamora, lo hace con pasión y profundidad. Son intensos, magnéticos y buscan una conexión emocional profunda con su pareja. Les gusta la lealtad y la honestidad en la relación.



Sagitario: Sagitario se enamora de manera aventurera y optimista. Son divertidos, espontáneos y les gusta explorar el mundo junto a su pareja. Les gusta la libertad y la independencia en la relación.



Capricornio: Capricornio se enamora de manera paciente y comprometida. Son trabajadores, responsables y valoran la estabilidad y el compromiso en la relación. Les gusta establecer metas juntos y trabajar en equipo para alcanzarlas.



Acuario: Cuando Acuario se enamora, lo hace de manera única y poco convencional. Son originales, independientes y les gusta mantener su individualidad en la relación. Les gusta compartir ideas y proyectos futuristas con su pareja.



Piscis: Piscis se enamora de manera romántica y soñadora. Son compasivos, intuitivos y valoran la conexión emocional en la relación. Les gusta expresar su amor a través de gestos cariñosos y creativos.

Para contactarte con Claudia:

Whatsapp: +54 9 291-4270412

Instagram: claudia.garcia_astrologia

https://www.instagram.com/claudia.garcia_astrologia/