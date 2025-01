Ivana Icardi apuntó fuerte contra Wanda Nara: “Mitómana, resentida, envidiosa y sin dignidad"

La guerra mediática entre Wanda Nara y la familia de Mauro Icardi parece no tener fin. Esta vez, Ivana Icardi, hermana menor del futbolista, volvió a atacar a la empresaria con una serie de explosivos mensajes en sus redes sociales, luego de que Wanda Nara rompiera en llanto en LAM y expusiera los conflictos de su relación con Mauro Icardi y la China Suárez.

" Mitómana, resentida, envidiosa y sin dignidad no son una buena combinación", publicó Ivana en X (exTwitter), en clara referencia a su excuñada. Y, como si no fuera suficiente, agregó: “Terrible…no tiene perdón de Dios”.

Un enfrentamiento que no cede: Wanda Nara vs. Ivana Icardi

El tuit de Ivana llegó horas después de que Wanda Nara apareciera en el programa de Ángel de Brito, donde reveló chats privados con Mauro Icardi, asegurando que el futbolista aún está enamorado de ella y utiliza a la China Suárez para provocarla. En su descargo, Wanda también acusó a Icardi a haberla amenazado, una declaración que no pasó desapercibida en el entorno del jugador.

Fiel a su estilo, Ivana no tardó en responder desde sus redes. No es la primera vez que la influencer arremete contra Wanda, a quien ya había calificado anteriormente como “trastornada mental” y acusó de vivir a expensas del dinero de sus parejas. “No me mantuvieron dos millonarios durante 20 años para pagar abogados”, había publicado en otra ocasión.

En otro tuit reciente, Ivana compartió una captura de la definición del trastorno de personalidad narcisista y escribió: "Me di cuenta que todos mis enemigos tienen un trastorno en común". Sin mencionar directamente a Wanda, la referencia fue más que evidente, generando una nueva oleada de comentarios en las redes.

El trasfondo del conflicto entre Wanda Nara e Ivana Icardi

El enfrentamiento entre Ivana Icardi y Wanda Nara no es nuevo. Desde los inicios de la relación de Wanda con Mauro, la familia del futbolista expresó si descontento con la empresaria, acusándola de manipular a su hermano y de generar divisiones. Las diferencias se profundizaron con el tiempo y, con cada crisis mediática de Wanda, Ivana no duda en tomar partido, avivando la polémica con filosos mensajes en sus redes sociales.

Mientras tanto, Wanda continúa al frente de sus proyector laborales y personales, incluyendo la conducción de “Bake Off Famosos” y su rol como madre. Sin embargo, las disputas familiares y los conflictos mediáticos parecen ser un constante en su vida, especialmente ahora que Mauro Icardi y la China Suárez también están en el centro de la tormenta.

El tuit de Ivana Icardi ya se volvió viral y abrió un nuevo episodio en una historia que, lejos de apagarse, promete seguir dando que hablar.

N.L