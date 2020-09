Cleo Ropa de Mujer: un sueño hecho realidad

Paola Riaudo siempre tuvo el anhelo de ser dueña de sus propios tiempos y tener un local de venta de ropa de mujer. “Siempre amé la moda y la ropa, pero no sabía cómo comenzar hasta que un día decidí no posponer más mi deseo y comenzar con lo que era mi sueño. Así fue que con dinero prestado me fui a la ciudad en busca de mi propio destino. De esto hace ya 15 años”, recuerda Paola, quien agradece a su familia “por acompañarme en cada proyecto que inicio y que siempre están mi lado en forma incondicional”.

- ¿De qué manera comenzó con la concreción de ese sueño?

Mis primeros pasos fueron con una valija vendiéndole a mis amigas. Fue tanta la demanda, que ni yo lo podía creer. Así abrí mi primer local en el garaje de mi casa y, con el paso del tiempo con mucho sacrificio, amor y mucho deseo de progresar, llegaron mis otros dos locales.

- ¿Cómo se maneja con la venta a través de las redes sociales?

A raíz de la situación que hoy vivimos comencé a generar nuevos modos de venta, a través de las redes sociales con videos de Igtv. Los hice en plena pandemia, siempre pensando en acompañar a través del asesoramiento y la buena onda.

- ¿Qué tipo de ropa se puede encontrar en Cleo?

Nuestros locales tienen ropa que apunta a un público amplio, desde adolescentes hasta mujeres mayores. Tenemos amplitud de talles y apuntamos a una mujer independiente, fresca, actual y moderna. Lo que nos caracteriza es estar siempre a la vanguardia con las últimas tendencias sin olvidarnos de los básicos infaltables en el fondo de nuestro vestidor. Todas nuestras asesoras están capacitadas para brindar una excelente atención y asesoramiento.

- ¿Cuáles son los proyectos a corto y mediano plazo?

Tenemos planeado seguir con la venta online y, en un futuro, quiero lanzar una línea exclusiva con mi nombre, además de vender la franquicia de nuestra marca.

Para contacto: Libertador Norte 284, San Francisco, Córdoba - Bv. Roca 3742, San Francisco, Córdoba - IG: @cleo_ropa