CREDITO CARAS

-¿Qué son los alineadores SG?

Los alineadores son un tipo de ortodoncia, NO invasiva y con grandes resultados.

-¿Cómo surge la idea de producir tu propia línea de Alineadores invisibles?

A través de la Tecnología Digital, aplicada a la ortodoncia, junto con mi equipo, comenzamos el diseño de nuestros propios Alineadores. Esta decisión nos impulsó a realizar los diseños necesarios para comenzar a concretar nuestra propia Marca: ALINEADORES SG.

Comenzamos la fabricación y en tres meses montamos nuestro Laboratorio Digital.

Hoy ofrecemos: Alineadores SG a nuestros pacientes y proveemos servicios digitales a odontólogos de todo el país. En ambos casos con mucho ÉXITO.

- ¿Qué diferencia tienen los alineadores SG con la ortodoncia tradicional?

La estética bucal es la principal diferencia. No se nota que el paciente los tiene colocados en su boca. Al ser móviles se retiran para poder higienizar sus dientes. No daña el esmalte dental y no lastima la boca. Los pacientes que los utilizan los AMAN!!!



-¿A partir de qué edad se pueden usar?

El tratamiento de ortodoncia con Alineadores SG puede comenzar desde la dentición mixta; cuando todavía no terminaron de cambiar todos los dientes. Aproximadamente a partir de los 10 años.

-¿Qué servicios ofrece la Clínica Silvia Grandi a nivel nacional?

Nuestra Clínica Odontológica Silvia Grandi ofrece diferentes servicios a odontólogos de Argentina.

ALINEADORES DIGITALES: están pensados para aquellos que quieren ofrecer este tratamiento a sus pacientes pero no tienen la posibilidad de diseñarlos y fabricarlos.

SERVICIO DE ESCANEO BUCAL.

DISEÑO DE LOS TRATAMIENTOS.

FABRICACIÓN DE LOS ALINEADORES.

Envíos a todo el país

Los servicios online nos acercan a aquellos que no están cerca.

-¿Dónde se encuentra la clínica?

La clínica se encuentra en la ciudad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires.

Nuestros horarios de atención son: lunes a jueves de 8 a 15hs.

CLINICA ODONTOLOGICA SILVIA GRANDI

Staff

Dra. Silvia Grandi; Directora. Fundadora del Área Estética y Digital.

Dr Pablo Ferrari: Área de cirugía

Dra. Florencia Agosto: Área odontología general, endodoncia. Odontologia infantil.

Mariana Iriart: Área de Laboratorio Digital

Mariela Fernández: Asistente Dental

Alejandra Díaz: Secretaria

Lic. Evelyn Fernández y Celeste Rivero: Mondo Marketing Digital

Lic. Patricia Silva, Coach Ontológica Organizacional. PCC.

[email protected]

CONSULTAS

Nuestro Instagram: www.instagram.com.ar/silviagrandi.odontologa

Whatsapp: https://walink.co/a3db64 (+549 22 8469 3348 )

Sitio web: www.silviagrandi.com.ar

Email: [email protected]



Gracias Evelyn Fernández de @dg.mondo por la redacción de la nota.