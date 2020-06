"Con sabor a Tango" vuelve a la radiofonía argentina después de 30 años

En el año 1992 nace CON SABOR A TANGO de la mano de Victor García, ciclo radial para LT3 de Rosario. Surge de esa pasión por la música ciudadana, García, fanático de Carlos Gardel y un ferviente admirador de Osvaldo Pugliese, tiene la idea de ofrecerle al gran maestro Pugliese ser el padrino artístico del programa. Un 10 de diciembre de 1992 cuando el troesma visita con su gran orquesta la city rosarina para festejar por adelantado el día nacional del tango en el monumento a la bandera.

Hoy su hijo, Martín García, productor de eventos y contenidos para diferentes medios nacionales. Vuelve a desarrollar Con sabor a tango en la radio, en esta oportunidad en AM LIBERTAD 1090, con un ciclo que va todos los sábados de 18 a 20hs con la mejor música del mundo y se puede seguir en vivo por medio de su web oficial www.amlibertad.com.ar.

‘’Yo ya había tenido una incursión en una Fm barrial, allá por el año 2002, justamente con este mismo programa. Los años fueron pasando y el tango siempre fue como una materia pendiente en el tema producción para mí. Hoy gracias a la importante gestión del señor José Bonacci, vuelvo despues de casi 20 años a realizar algo que me apasiona, hacer radio y encima con la música que escucho desde que nací practicamente. El tango’’

‘’Es una gran responsabilidad desarrollar este programa, es como un homenaje cada sábado a mi viejo, por ser el creador y al maestro Osvaldo Pugliese por ser el padrino artístico. En el tango uno no puedo decir cualquier cosa, tiene que hablar siempre con datos que sean lo mas preciso posible. La riqueza del tango está ahí, en las diferentes versiones y estilos, en la historia de cuando y como fue grabado tal tema.’’

‘’Mis preferencias musicales son muy amplias, me gusta mucho Andrea Bocelli, Freddie Mercury… Pero siempre digo lo mismo, Osvaldo Pugliese esta para mi gusto muy por encima, y despues el resto, que también disfruto muchisimo. Con sabor a tango trata de tener una gran variedad de artístas, de hecho, me siento un pequeño coleccionista. Pero podemos pasar desde Julio Sosa, pasando por Rubén Juarez, hasta Guillermo Fernandez, un gran cantor actual y cual admiro mucho, disfruto mucho de su musica. Lo mismo me pasa con Gaby, la voz sensual del tango, sigo en facebook a su productor José Valle.’’

‘’Hoy tengo la suerte que me acompaña un gran equipo en la productora, principalmente un gran amigo, que además de ser fotografo y asistente de producción en cada evento que realizamos. Es una excelente persona y su apoyo es muy importante para mi, Sebastián Ledesma, que además es co director en la agencia de modelos y promotoras que tenemos.’’

Hoy el tango tiene un nuevo lugar, desde la ciudad de Rosario donde se encuentran los estudios de AM Libertad, se difunde por medio de Con sabor a tango para todo el mundo por medio de su web oficial. Cada sábado, Martín García te invita a tomar un café, Con sabor a tango. ¡No te distraigas!

Si querés saber mas sobre este ciclo, podés encontrarlo en Instagram @consaboratango o en Facebook: Con sabor a tango.