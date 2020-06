“Considero que el sonido tiene la posibilidad de llegar donde las palabras no llegan”

Nuria es cantante profesional desde los 18 años y comenzó desde muy chica con esta vocación. Ella no sólo se dedicaba a cantar sino que tenía una gran cercanía con en el mundo espiritual. Por esa razón, se dedicó a formarse en esta disciplina y complementarla con su pasión por el canto. Así nos los cuenta en esta nota. “Hice de todo y anduve por templos, centros y formaciones de todo tipo. Como buena acuariana siempre hubo en mí una búsqueda, un impulso por ir más allá de lo preestablecido, no me bastaba con cantar y dar clases de canto o dar reiki”, remarca Nuria sobre sus comienzos.

En su búsqueda de encontrar respuestas, nació Reiki Vocal como decantación de sus vivencias. “Viví durante un tiempo en Brasil. Allí daba sesiones ayudando en procesos de sanación a las personas que me lo pedían y fue en ese contexto que empezaron a surgir sonidos y frecuencias que jamás había escuchado”, recuerda la profesional. Por esa razón, Nuria comenzó con este proyecto que tiene actualmente en el que la voz cumple un rol fundamental. “Sanar con nuestra voz o vibración es parte de nuestra naturaleza humana y esto es lo que enseño en los cursos. Para hacer Reiki Vocal no hace falta tener un don ni nada en especial, sólo permitirte ser quien sos”.

¿Qué es el Reiki Vocal?

Es una manera de aprender a sanarse y a sanar con la vibración de tu energía y el sonido. Es un encuentro con nosotros mismos para hacer conscientes patrones inconscientes, que nos limitan a la hora de expresarnos y de vivir, ya que nada está separado. Para descubrir estos patrones, trabajamos con el cuerpo porque este no miente y es el puente hacia nosotros mismos. El Reiki Vocal es un proceso de profundo cambio que nos permite abrazar nuestra grandeza y empoderarnos. Reconociendo nuestro MAESTRO interno y permitiendo que nos habite y nos sane.

¿Cuáles son sus beneficios?

Los beneficios de la práctica son: eliminación del estrés, las tristezas, las preocupaciones y los pensamientos negativos. Genera bienestar emocional y armonía. A su vez nos permite abrir la mente y el corazón. Lo más importante es que empezás a sentirte bien con vos y lo que te rodea. Te ayuda a conectar con nuevas frecuencias sonoras para sanar heridas emocionales y ancestrales. Tomás consciencia de tus emociones y de tu poder transformador. Aprendes a dirigir la energía para armonizarte y armonizar a otros. Liberas tu voz y tu mente de mandatos familiares y sociales.

A su vez, elimina bloqueos energéticos y quita energías negativas que no te permiten avanzar en la vida. Sana tu cuerpo físico, llenándote de energía positiva. También vas a aprender a conectar con tu voz de manera fácil y natural, sanando el vínculo con ella. El Reiki Vocal es ideal para reaprender a conectar con el placer y la relajación del cuerpo, la respiración y la meditación profunda.

¿Cuáles son las modalidades y metodologías de consulta?

Las personas tienen la posibilidad de aprender a dar Reiki Vocal como también sólo recibirlo, ya que además soy Terapeuta y Biodecodificadora e integro el Reiki Vocal a las sesiones individuales. Considero que el sonido tiene la posibilidad de llegar donde las palabras no llegan.

Disfruto mucho de ver personas libres y felices por eso hace algunos años decidí empezar a enseñar esta técnica para que puedan aprender a sanarse a sí mismos con el sonido como también a otros.

¿Es necesario tener alguna formación previa para aprender Reiki Vocal?

No, para nada. Es un proceso que abarca nuestra humanidad por eso no hace falta que tengas conocimientos previos. Si los tenés también sos bienvenido porque el enfoque y la manera que tenemos de trabajar y aprender en Reiki Vocal es totalmente nueva. No es necesario saber cantar, ni tener iniciación o formación previa en ninguna disciplina holística o terapéutica.

¿Realizan cursos y capacitaciones?

A lo largo de los años hemos generado diferentes modalidades y metodologías, en este momento tan particular hemos decidido abrir la formación de Reiki Vocal de manera totalmente online y está siendo muy maravilloso el proceso ya que superó ampliamente las expectativas que teníamos.

¿Las formaciones son para aprender a dar Reiki Vocal o hay otro tipo de cursos?

También brindamos el curso introductorio de 1 mes que es ideal para conocer y adentrarse en la meditación, la respiración y abrir el canal sonoro. En caso de querer hacer un trabajo más profundo, ofrecemos un curso de 3 meses para conectar con el cuerpo, la voz y las emociones para transformar algunos conceptos, ideas y patrones inconscientes que te limitan a la hora de expresarte.

No hay manera más lógica de ser feliz que haciendo lo que realmente sentimos y este es mi objetivo al dar los cursos: ayudar a las personas a conectar con su corazón y sus virtudes para que se animen a brindarlas al mundo.

Conoce más en www.reikivocal.com.ar o en su perfil de Instagram,

Para contacto: reikivocal@hotmail.com.