Cotifunny celebra el amor en todas sus formas, y todo lo que necesitas para San Valentín está en nuestras tiendas

CREDITO CARAS

Cotifunny es una empresa dedicada a la venta de artículos de fiesta. Contamos con nueve sucursales distribuidas en Buenos Aires y Caba. Las tiendas se encuentran abiertas de lunes a sábados y el horario varía, así que es importante que chequees en las redes sociales “@cotifunnyok” para poder acceder a toda la información correspondiente.



Nuestro staff de vendedores los espera para asesorarlos de la mejor forma. Contamos con una diversidad de artículos muy interesantes, para festejar con todo en el mes del amor. Creamos combos especiales y originales, para que puedas sorprender a tu pareja de una manera dulce y romántica.



El equipo comercial de Cotifunny, junto a Magic Party (importadora de artículos de fiesta, que vende únicamente de manera mayorista y que pertenece al mismo grupo), creó la primera línea de cotillón en Argentina LGBTQ+ que tiene como marca la emblemática frase “Love is Love”, Nuestra línea contiene platos, vasos, afiches, piñatas, antifaces, bolsitas de papel, manteles ademas Fieles a nuestro espíritu le sumamos al segmento pulseras, collares, Pins, banderas, pañuelos, y muchas cosas más, para festejar el amor con orgullo. La idea básicamente tiene como objetivo que el amor sea festejado en todas sus formas.



En Cotifunny te esperamos en nuestras sucursales de Mataderos 1, Mataderos 2, Estación Once terminal, Villa Madero, San Justo, Morón, Moreno, Gran Bourg, José C Paz, y Belgrano.



Los invitamos a unirse a nosotros en esta celebración, donde además de encontrar lo que buscan, se sorprenderán con nuestro ambiente estético y confortable.

¡Los esperamos!

Datos de contacto:

Instagram: cotifunnyok;

Facebook: cotifunnyok y Tik Tok: cotifunnyok.

“VIVI LA EXPERIENCIA COTIFUN” Te esperamos.