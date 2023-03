Creer Crea – Psicoastrología

CREDITO CARAS

Melisa, ¿cómo fueron tus inicios en la Astrología?

Comencé desde muy chica a estudiar Astrología y lo hice de muchas maneras diferentes y en muchos lugares diferentes. Con el paso del tiempo, se volvió un lenguaje natural. Me comenzó a resultar muy enriquecedor conocerme a mí misma a través de los datos que esta disciplina tan antigua me brindaba, y poco a poco, las personas que me rodeaban, comenzaron a acercarse a mí, para que les haga lecturas de Cartas Natales y diferentes informes astrológicos.

Con el tiempo mi formación como terapeuta se fue volviendo cada vez más completa y la Astrología se convirtió en un canal que me acercaba, cada vez más, a cumplir con mi objetivo: Ayudar a las personas a conocerse mejor y desde ahí, encarar procesos de sanación interna. Si bien siempre escribí, a mediados de 2021, me propuse hacerlo de una manera más comprometida, y compartir en redes, los frutos de ese trabajo de divulgación de la Astrología.

¿Te sorprendió el éxito de tu proyecto?

Por un lado, sí. No dejo de estar agradecida por esta posibilidad. Siempre fui consciente de que compartir la Astrología con las personas, era una especie de misión o vocación ineludible para mí. Hubo momentos en los que esta disciplina fue muy defenestrada y yo siempre me sentí comprometida con el hecho de iluminar sus enormes bondades y ser un canal para que otras personas puedan aprovechar este código (milenario pero siempre actualizado y de vanguardia) para conocerse mejor y así resolver traumas y bloqueos que quizás no pudieron sanar durante años.

¿Qué buscas transmitir a las personas en Creer Crea?

A través de cada escrito, de cada sesión, de cada clase que comparto, intento contagiar mi amor por las estrellas, pero también aportar desde mi pequeño espacio, a que cada persona encuentre un camino de vida (o lo fortalezca) conociéndose en profundidad.

Desde mi perspectiva, conocernos internamente, observando nuestras luces y nuestras sombras, es una manera para hacer resplandecer nuestra mejor versión. Estoy convencida de que no somos víctimas de los acontecimientos, sino que creamos nuestra propia realidad, y saber con qué fortalezas contamos, nos puede ayudar a ir descubriendo la mejor manera de aprovechar nuestros talentos y pulir las partes menos desarrolladas de nuestro Ser.

Todas las personas podemos sentirnos plenas espiritualmente (lo cual incluye todos los demás planos de la existencia: personal, material, vincular, familiar, entre otras) y eso es lo que quiero transmitir con mi trabajo: Que sí se puede, que las respuestas son internas; y que la Astrología nos puede ayudar a descifrarlas.