Cristian Larrosa lanza M.A.P.A, su nuevo álbum que inspira sensaciones únicas

Cristian Larrosa es un artista argentino que cuenta con más de 17 años de experiencia en la industria musical. Con una gran historia de vida, el profesional se ha dedicado a luchar contra las adversidades con el objetivo de abrirse un camino en el exterior. En esta nota, el presenta M.A.P.A (LOS MEJORES AMANTES, LOS PEORES AMIGOS), su nuevo álbum que trae buena música y nuevas sensaciones.

“De chico siempre me gustó la música, pero mis comienzos fueron en la costa a los 12 o 13 años, cuando me invadió esa sensación tan particular de cantar sobre una guitarra que te acompaña. Tocaba un amigo, pero era algo que tenía que aprender a hacer. Mi padre me regaló una guitarra, mi tío me enseñó unos 4 acordes, y con eso ya tenía para algunos temas. Incluso intenté componer algo con esos primeros 4 acordes, creía que podía hacerlo”, recuerda el artista sobre sus comienzos.

Cristian ha fundado Larrosa Music Group, una consultora especializada en la industria de la música y que se encuentra alrededor de muchas otras carreras de artistas de renombre. En su carrera artística posee 6 trabajos discográficos que se resumen en su última recopilación “EL BALADISTA”.

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?

En general tengo varias que se remontan a esa misma época. Podría decir que fuera de lo musical me gustó siempre la tenacidad, visión y filosofía de Jordan o Bruce Lee. En lo musical, hice una mezcla de todo lo que escuchaba que iba desde Queen, Guns N Roses, Roxette, Aerosmith y los Rolling Stones, hasta lo que se escuchaba en mi casa que era Luis Miguel o Ricardo Montaner.

Todo esto sumado a lo que ya venía escuchando de la música argentina como Serú y sobre todo Fito Páez y “El Amor después del amor”.

¿Con qué estilos musicales te identificas?



Si bien en todos los géneros musicales encuentro algo, creo que el rock de los 90 y el pop vocal contemporáneo, también de esa época, es lo que terminó de forjar el pop/rock vocal más clásico, con esas “power ballads” con las que más me identifico.



¿Qué buscas transmitir a través de tu nuevo álbum?



M.A.P.A. es el recorrido de una relación que no funciona porque se basa en ilusiones, expectativa y riesgo…lo cual genera mucha ambigüedad. Por eso son las iniciales de “Los Mejores Amantes, Los Peores Amigos” una forma de relacionarse que no tiene mucha pinta de prosperar.

Quisiera transmitir las sensaciones y emociones de un recorrido que, a pesar de eso, termina bien, porque justamente las cosas no salen como se quería, si no cómo debían ser. Y que existe una forma más inteligente de amar si nos podemos reconciliar con la experiencia de todo ese recorrido, ya que eso provoca el cambio.

¿Qué proyectos estás encarando a futuro?



Queremos lanzar una edición especial del álbum con algunos invitados especiales…contar un poco sobre el proceso y la idea de M.A.P.A., además de poder mostrar toda la energía del disco en vivo. Esto nos llevará un tiempo de programación, además de esperar a que el mundo se normalice.

Probablemente iniciemos con show en Madrid, que es desde donde estoy encarando el proyecto Larrosa Music Group, nuestra compañía financiera musical que tiene el sello Rose Records, desde donde sale el disco. Y también sin falta haremos la presentación en Buenos Aires.

Datos de contacto: www.cristianlarrosa.com - Instagram: @iamcristianlarrosa.

Mirá el video de Cristian: