Desaprender para aprender

CREDITO CARAS

Quizás sea una de las cosas más desafiantes en la mayoría de los aspectos de nuestra vida.

Cuando estamos acostumbrados a una forma, una manera, muchas veces la adoptamos como la única y nos cuesta salirnos de ahí para encontrar otras posibilidades.

En el momento que dejamos de lado lo aprendido, nos abrimos a un mundo completamente nuevo, esto nos permite tomar decisiones más precisas porque no solo conocemos lo que ya sabemos, sino que conocemos lo desconocido hasta ese entonces.

Parecería un juego de palabras! Pero no lo es.

Cuando comencé a estudiar canto me di cuenta que cada quien tenía su librito, unos me enseñaban una cosa, pero para otros, eso no estaba muy correcto que digamos. Entre tanto, me vi confundida y tomé la decisión de no establecer ningún juicio sino simplemente “probar lo nuevo” haciendo de cuenta que no sabía nada. Esa actitud de “Como si fuera la primera vez” me hizo aprender más de lo imaginado y me ayudó a ver que herramienta funcionaba para mí y cual no.

Esta misma regla aplico en mi vida. Soy una persona muy curiosa y si hay algo que me apasiona es aprender cosas nuevas o aprender de una misma materia otras perspectivas. Hay mucha riqueza en la variedad y cuando tenemos la humildad suficiente para escuchar, y hablo de escuchar no solo a quienes según nuestro criterio saben más, sino escuchar al que recién comienza, es, en ese momento cuando comenzamos a expandirnos.

Me encanta pensar que en esto tan hermoso como es cantar, el conocimiento nuevo no elimina lo que ya sé, simplemente me ofrece una herramienta más, que puedo usar cuando yo lo crea conveniente.

Imaginemos que la voz fuese una persona, más precisamente un pintor, y cada una de las canciones fuesen los cuadros que voy a pintar.

Al principio tengo solo el cuadro, sin nada, apenas un color y tal vez una brocha. Luego comienzo a estudiar y descubro más colores, sigo estudiando y ahora combino muchos colores, sigo y sigo estudiando y no solo puedo combinar colores sino que también aprendo a hacer luces y sombras. Luego me encuentro con otros cuadros, pero son distintos, no quiere decir que sean mejores o peores sino que usan una técnica que yo no conozco, me acerco y me sumerjo en un nuevo conocimiento, y en este gran camino de aprendizaje voy formando lo que más me identifica, lo que me representa, lo que soy. Algunas cosas cambian, otras me siguen acompañando.

­Y vos? Estás listo para desaprender?

Nos vemos en un próximo compás! Con amor

Keisy

Instagram: Keisy.musica

Remera básica: Sabática Indumentaria

Make up y pelo: Terearmasmakeupstudio

Asesora de vestuario: Lau Corrales

Fotografía:nailens.md