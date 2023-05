DRA. FIORELLA CHICATA LÓPEZ. Tu sonrisa como protagonista

CREDITO CARAS

Doctora, la quiero llevar al primer tema que tocamos en la primera nota. Ortodoncia por alienadores, nos puede explicar un poco más de que se trata y que debe tener en cuenta un paciente a la hora de elegir ese tratamiento.

Bueno para empezar, es un tratamiento de ortodoncia por medio de placas alineadoras que se van recambiando a medida que vamos cumpliendo movimientos deseados, estas se pueden sacar y poner para higienizarse o para comer, ósea que se usan 23 horas al día. Esto es como lo básico a saber, ahora si queres empezamos a desglosar un poco este mini resumen.

¿Todos pueden usar alineadores? Si, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Personas que tengan faltantes de piezas, con implantes o con perno corna. PERO la condición ante todo es que la boca este en salud, que significa esto? Que no haya inflamación de encías (gingivitis), no caries, sin desadaptación de coronas, etc., ósea la boca impecable.

Mi publico preferido son los adultos, por el ritmo de vida que llevamos, tenemos reuniones de trabajo, exposiciones laborales, fiestas, vacaciones, viajes laborales, entre muchas cosas más, y este tipo de ortodoncia NO interrumpe mi vida, por ejemplo al estar en un almuerzo laboral con Brackets convencionales puede quedarse comida atrapada entre ellos aparatos y no percibirlo o si lo hago intentar con la lengua retirar los restos y esto me lastima y termino pasándola mal varios días x las aftas generadas. Esto con los alineadores no nos va a suceder, antes de iniciar el almuerzo, me los retiro y hago vida normal.

Las personas que les falta piezas dentarias x ejemplo y están decididas a mejorar su salud bucal también pueden hacerlo, lo ideal es iniciar el tratamiento de alineadores y planificar el momento ideal para la colocación del implante, ósea en muchos casos se puede hacer casi en simultaneo y otras veces lo haremos luego de finalizado el tratamiento, en el render (video de la proyección del tratamiento del paciente) coloco un diente virtual el cual esta milimétricamente calculado para conservar el espacio que necesito para el futuro implante y su corona respectivamente.

Los pacientes que son periodontales, que tienen movilidad en sus piezas, sí estas están controladas y tienen el alta de su periodoncista, que en este caso seria su odontólogo de cabecera, pueden también hacer este tipo de tratamientos, ya que los movimientos son muy suaves y controlados, por ende, no van a perjudicar la situación pre existente del paciente. También los que tuvieron ortodoncia con Brackets o que están actualmente en el mismo pueden cambiar a placas alineadoras.



¿Cuáles son las ventajas y diferencias de los alineadores con respecto a los Brackets convencionales?

Uh que linda pregunta y al mismo tiempo complicada de responder, arranquemos con que la ortodoncia, ya sea por alineadores o por Brackets convencionales es hermosa, porque esa persona decidió que su sonrisa y su salud bucal mejore, porque no es solo estética lo que se hace con la ortodoncia, devuelvo salud.

Ahora las 3 mayores ventajas son: casi imperceptibles los alineadores, por ende, estéticos, no van a notar que los tenes en tu boca. Otra es que son removibles, volvemos a hablar del tema que podes ir a una cita, comer cómoda y tranquila, podes higienizarte sin dificultades. Además, son muy cómodos por lo cual no generan dolor, ni aftas como los Brackets.



¿Y los tiempos? ¿Como son? ¿Como se manejan?

El tiempo depende de la complejidad de una sonrisa, si tengo q hacer muchos movimientos va a ser un tratamiento largo de entre 18 y 24 meses, pero con todas las ventajas que mencione el tiempo ya seria lo de menos, y si el paciente quiere velocidad ningún tratamiento de ortodoncia va a ser para él, esto es porque los tiempos biológicos no los manejamos ni el paciente ni yo, la respuesta de tu cuerpo no es la misma que la del mío. Se entiende la ansiedad del que se decide, pero hay q tener paciencia y calma.

¿Cuándo recomiendas el no usar alineadores?

Son muy pocos los pacientes que les digo que no, en adultos a todos lo digo que sí. No me importa que tan complejo sea el caso, se que voy a lograr el objetivo y que a ese paciente le di comodidad, poder seguir con su ritmo de vida, llámese viajes, reuniones laborales, vida social. Al paciente que le aconsejo que no es para él este tratamiento es al que no es constante o aquel que desea velocidad en el tratamiento y puedo asegurarte que a velocidad no llegamos a buen puerto en ortodoncia.



¿Como es el diagnostico con el paciente?

Bueno en la primera cita lo quiero escuchar un poco al paciente, saber de su trabajo, sus rutinas, que me cuente que es lo que le molesta de su sonrisa. Luego observo como habla, sus rasgos y facciones. Controlo la cavidad bucal, si hay cosas por hacer como caries o limpieza se lo menciono y hago hincapié en esto, porque con una boca así NO puedo arrancar a planificar el tratamiento. Ese día también tomo fotos e indico estudios, sin estudios no se puede dar inicio a ningún tratamiento y todos los estudios que pido son importantes. También se escanea la boca del paciente. Con todo esto recopilado termino de pulir mi plan de tratamiento, juego con el software colocando cada pieza donde deseo que este teniendo en cuenta la cantidad de espacio, hueso, tamaño dentario entre otras cosas, cuando estoy conforme doy ok y se mandan a estampar los alineadores y damos comienzo a esta nueva sonrisa. El render es la proyección de la boca en 3D con el cual proyecto como va a quedar esa boca, es algo maravilloso porque además de darle un adelanto al paciente de como va a quedar también me sirve de guía, ver alineador por alineador si se están cumpliendo los movimientos que planifique.

En conclusión, es un tratamiento hermoso, cómodo, pero como todo tratamiento requiere de colaboración de parte del paciente para lograr juntos la sonrisa que tanto anhela.



DATOS DE CONTACTO:

Dra Fiorella Chicata López odontóloga

WhatsApp 1159525435

Dirección: Virrey del pino 2328, Belgrano

Instagram @fiorellac.od