Dra. Lucía Inés Onsari: médica colaboradora, docente en la Sociedad Argentina de Especialistas en Medicina Estética

¿Por qué decidió trabajar de forma independiente?

Siempre se arranca de cero. No importa la edad, cuando se decide trabajar de forma independiente siempre se arranca con cero pacientes y resulta todo un desafío. Elegí comenzar a crecer en el momento que me impulsaba la pasión, había terminado de estudiar y tenía todos los conocimientos frescos.

¿Qué diferencial aporta la mujer en su profesión?

La mirada femenina. No solo veo con ojos de médica buscando la armonía facial o corporal. Como mujer, veo y entiendo a los pacientes en toda su parte emocional. Una mancha en el rostro no es tan solo pigmento, para cada paciente representa distintas cuestiones y yo estoy ahí para escucharlas.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Me encantan los tratamientos para cicatrices de acné. Son tratamientos en los que el cambio es muy notorio, no solo a nivel estético, sino en la autoestima del paciente. Dejan de taparse el rostro con el pelo, el cuello con pañuelos, dejan el maquillaje y se aceptan con la piel que tienen. Me parece fantástico acompañarlos en ese proceso.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

No hay fracasos sino aprendizajes. Cuando uno trabaja con pasión y profesionalismo siempre se está en la búsqueda del crecimiento continuo.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

Hoy todo es visual e inmediato. Hace un tiempo, en un congreso, un referente de marketing nos dijo: si no están en las redes, no existen. Y es real, porque el que no te conoce no sabe lo que hacés. Desde ese día me puse de lleno con las redes y trato de exprimir ese potencial de llegada al máximo.

