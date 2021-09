Dra. Moda: encontrá tu mejor versión a través de tus prendas

Carolina Simonetti o “Doctora Moda”, como le gusta que la llamen, es una profesional de la asesoría de imagen que, desde hace mucho tiempo, cuenta con una fuerte pasión por la moda, como bien lo marca el nombre de su espacio. Ella comenzó hace 3 años en las redes, creando un perfil dedicado a inspirar a sus seguidoras y a ayudarlas a llevar las prendas que más las identifican. Hoy nos cuenta más acerca de sus consejos y como ha ido avanzando su espacio a lo largo de estos años.

“Mi rol como Asesora de Imagen consiste básicamente en ayudar a todas las personas, sin importar su género, gustos o estilo de vida, a expresarse a través de las prendas, a transmitir y a verse relucientes sin perder su esencia. Acompaño a cada persona en el proceso de cambios y los ayudo a saber que vestir de manera armoniosa, según sus necesidades, tipología de cuerpo y estilo personal”, destaca Carolina.

¿Qué intentas inculcarles a tus seguidores?

Intento principalmente que sean ellos mismos, por eso la regla #1 en DOCTORA MODA es " ACEPTARNOS TAL CUAL SOMOS". Me parece fundamental no intentar imitar a nadie, ser como somos, conocernos y trabajar desde ese punto de partida para lograr objetivos reales y no imposibles.

Carolina, ¿cuál consideras que es tu diferencial?

Me destaco en la manera de trabajar con cada cliente, principalmente respetando sus gustos, costumbres y manera de vivir. Los clientes llegan con dudas y muchas veces con inseguridad, por eso los escucho y compartimos ideas, generando un vínculo sincero, profundo y de confianza mutua.

No importa si están buscando un cambio por una necesidad laboral o simplemente por gusto personal. Considero que al final el resultado debe ser el mismo: verse al espejo y sentirse identificado con lo que ven.

¿Qué aprendiste en este tiempo?

Aprendí a trabajar con todo tipo y estilo de personas, a tener un vínculo interactivo y dinámico con los clientes y también con el público en general y las redes sociales (medio por el cual hoy principalmente me contactan o consultan por las asesorías).

Contesto cada uno de los mensajes que recibo, me resulta atractivo y a la vez muy gratificante el contacto directo, me mantiene actualizada y me permite saber las verdaderas necesidades que tienen las personas con respecto a mi trabajo. Todos los días aprendo algo nuevo y me encanta poder compartirlo.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Cómo todo, la Asesoría de imagen evoluciona y avanza, esto me lleva a seguir capacitándome para estar actualizada.

Recientemente empecé a ser parte de AICI, la asociación más grande a nivel global de Asesores de imagen, un gran paso en mi carrera que válida mis conocimientos a nivel internacional. Pero no quiero quedarme quieta, voy por más, estoy preparándome para el Posgrado en Imagen. Lograrlo es mi sueño, trabajé y sigo trabajando para hacerlo realidad. Realmente está profesión es lo que me gusta y me motiva día a día.

Soy Carolina Simonetti y podés encontrarme en las redes como DOCTORA MODA.

Datos de contacto: @doctora.moda - www.doctoramoda.com.ar - [email protected] - Cel: 1140249565