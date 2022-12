Dra. Pía Roldán Viesti

CREDITO CARAS

Dra, ¿en qué áreas se desempeña como profesional?

Soy Abogada y Psicóloga, dedicada a patologías psiquiátricas. Como Abogada me dedico al área de discapacidad y estoy incursionando en cuestiones vinculadas a violencia (cuadros clínicos que toman la forma de violencia). La finalidad es diferenciar cuándo estamos frente a algo que no compete a lo criminal sino a la salud mental. También soy escritora. Publiqué tres libros y estoy trabajando en el cuarto.

¿Desde cuándo te dedicas a lo relacionado a las patologías psiquiátricas?

Comencé en el 2013, mientras preparaba las residencias. Pasado el tiempo, comencé a capacitar personas en Acompañamiento Psicoterapéutico, promoviendo un movimiento que visibilizara la importancia de encontrar alternativas a la internación. Llegamos finalmente a la atención que brindamos con mi equipo y en la Asociación Psicoasistencial Eutimia (de la cual soy Fundadora), que unificó los conocimientos de mis carreras, apuntando siempre a la prevención.

¿Qué servicios brindan a sus pacientes?

Principalmente enseñanza a través de la Asociación y de manera independiente.

Las temáticas elegidas son las de interés general. También me dedico a la clínica, especialmente al diagnóstico diferencial, psicodiagnósticos y admisiones de personas que son derivados al área más adecuada.

Formamos en Inclusión Educativa, Judicialización de quienes necesitan apoyo, contención o intervención de un curador, Trastornos del Espectro Autista y sobre otros dispositivos de abordaje no médico (arteterapia, yoga terapéutico y laborterapia).

También soy Perito y gestiono trámites en discapacidad. Pero el mayor sello está puesto en la enseñanza y la psicoeducación, ya que ofrezco herramientas a familiares y entorno de personas con padecimientos psíquicos, para que puedan acompañar el proceso de estabilización de cuadros descompensados o crónicos de manera responsable.

¿Cuál es el mayor desafío que tienes en la actualidad?

Mi mayor objetivo es el reconocimiento de la importancia de la prevención o detección precoz de cuestiones ligadas a salud mental. Es fundamental que todos estén informados sobre los diversos modos de funcionamiento psíquico que existen, apuntando a desestigmatizar lo que hoy se llama "trastorno". Muchas veces vemos personas con conductas, emociones, "decodificaciones" de la realidad interna y externa que son peculiares -pero no alarmantes-, y terminan siendo abordadas cuando se pasó cierto límite.

Mi mayor expectativa es que aprendamos a reconocer y aceptar que hay neurodiversidad y que ésta -muchas veces- trae sufrimiento. Esto catalizaría no sólo una mayor armonía en el tejido social, sino el efectivo ejercicio de un derecho fundamental: recibir atención temprana frente a signos o síntomas que ameritan ocuparse a tiempo. Considero que una amplia mirada que integre las corrientes o disciplinas existentes, puede dar lugar a abordajes responsables, a tratamientos singularizados y diseñados para cada caso particular, teniendo en cuenta la estructura biopsicosocial de cada individuo, las características de cada historia vital, y la creación de planificaciones "a medida", teniendo en cuenta el momento vital, lo que necesita para mejorar, su vinculación social, y su relación con las propias emociones.

Dra. Pía M. Roldán Viesti

Abogada T°92 F°959 CPACF

Psicóloga MN. 57.457

Presidente y Fundadora de EUTI

Datos de contacto:

https://www.instagram.com/piamartina.ok/

https://www.eutisalud.com/

Mail: [email protected]