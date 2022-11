Dream Bigger

CREDITO CARAS

Alejandro Ortíz, ¿cómo fue tu camino y dedicación para tener éxito económico y financiero, logrando así un cambio radical en tu vida?

Hace cinco años me encontraba teniendo una vida que había deseado hace tiempo, vivía en pareja, tenía un sueldo estable y un puesto estable, me había graduado como Licenciado en Administración de Empresas, tenía vacaciones todos los años y participaba en todas las competencias de running que podía.

Lo que no tuve en cuenta es que toda esa vida estaba siendo financiada con dinero que no tenía. Pronto, y por las malas, analicé que eso no era sostenible en el tiempo. La deuda de las tarjetas de crédito se hizo cada vez mayor por las cuotas, y me vi forzado a decidir refinanciar las tarjetas para tener un poco de “aire”.

Al poco tiempo tuve una operación de corazón y allí decidí que tendría que hacer un cambio. Cancelé de a poco las deudas, observé mis consumos, lo que era esencial y lo que no. En un año estaba sin deudas, ahorrando y en plan para comprar mi primer departamento.

La experiencia de haber transformado la manera en la que venía haciendo las cosas, me dio una perspectiva diferente y las personas a mí alrededor comenzaron a notar los cambios. Muy pronto, comencé a contar mi historia entre amigos, compañeros de trabajo y me preguntaban cómo había hecho, cuál era el secreto. Así fue como comencé a brindar un curso de Gestión del Dinero e Inversiones para un grupo de amigos y familiares. De ese primer curso pasaron dos años. Con el tiempo abrí una cuenta dedicada en Instagram, en donde actualmente convive una comunidad de miles de personas que reciben educación financiera gratuita, con contenido práctico y sencillo de entender, para aplicar rápidamente al día a día.

¿Qué servicios ofreces en la actualidad?

Brindo cursos, talleres, diplomaturas y asesorías personalizadas online y presenciales. Además, agregué las herramientas superadoras del Coaching Ontológico Profesional, una disciplina que logra enfocar a las personas en eso que realmente quieren alcanzar, estimulando la manera de ser que requieren tener para lograrlo. Esto es muy útil para la economía personal y profesional, ya que profundiza en la relación que se requiere tener con el dinero para desarrollar esa manera de ser. Si se quiere salir de deudas, se requiere ser de una manera, si se quiere emprender, se necesita de otra.

Mi principal desafío es impulsar el conocimiento con respecto al dinero, al ahorro, las inversiones y el emprendimiento. Los testimonios de las personas que viven estas experiencias de aprendizaje, aseguran que el foco no es el dinero, sino los sueños que tienen y creían que no podían alcanzar.

