IES, la empresa que nació construyendo para el campo y hoy redefine cómo se vive en Salta

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Salta ya no es la misma ciudad que hace una década. El avance de los proyectos mineros en la Puna trajo a la capital provincial profesionales, empresas y nuevas demandas, y el mercado inmobiliario empezó a reflejarlo con proyectos de vivienda, condominios para alquiler y oficinas. En ese escenario se mueve IES Desarrollos Inmobiliarios, una desarrolladora y constructora salteña con un origen que la distingue: sus raíces están en la ingeniería.

Del campo a la ciudad

La sigla resume esa historia. IES significa Ingeniería en Soluciones, el nombre con el que Gabriel Luna y Stanley Strachan fundaron la compañía. Sus primeros trabajos fueron obras para el sector agroindustrial, un tipo de construcción en el que la precisión técnica y el cumplimiento de los plazos son condiciones de base.

El giro llegó con El Pórtico, su primera urbanización residencial. A partir de ahí, la empresa se orientó al desarrollo de vivienda y consolidó un modelo en el que concentra todo el proceso: planifica, construye y comercializa sus propios proyectos. Hoy suma 15 proyectos, nueve de ellos entregados, más de 56.000 metros cuadrados desarrollados y un equipo de más de 150 personas entre colaboradores directos e indirectos.

Una residencia para quienes llegan a estudiar

El proyecto que mejor muestra esa lógica es IES Campus. La idea surgió de una necesidad concreta: familias del interior provincial que no encontraban dónde alojar a sus hijos cuando llegaban a la capital para estudiar.

El desarrollo se levanta a pocos minutos de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), y combina monoambientes de entre 28 y 31 m² con departamentos de un dormitorio de 43 a 48 m². Su rasgo más llamativo está en la altura: las tres torres se conectan mediante pasarelas sobre techos verdes que forman un parque elevado de 165 metros de recorrido y más de 3.000 m². En planta baja, el proyecto incorpora un paseo comercial con propuestas gastronómicas y de servicios. La entrega está prevista para 2028.

Housing en el oeste y torres en el centro

Sobre la Circunvalación Oeste, cerca del río Arenales y con vista a las serranías de San Lorenzo, la empresa desarrolla IES Native, su proyecto de mayor escala: un housing de 18 torres que se construyen en tres etapas. El conjunto se organiza alrededor de un parque central, ofrece monoambientes y unidades de uno y dos dormitorios de entre 31 y 76 m², y suma una propuesta deportiva con canchas de tenis, pádel, squash y fútbol 5.

En el centro de la ciudad, la apuesta pasa por edificios de departamentos. IES Infinity, sobre calle Ameghino, tiene 65 unidades y una entrega prevista para 2027. IES Icon, en Pueyrredón 1098, suma 79 unidades pensadas tanto para vivienda como para alquiler temporario, con entrega estimada en 2028. IES Concept completa la lista de cinco desarrollos en marcha, con entrega prevista próximamente.

Lo que viene

El objetivo de la empresa para los próximos años es consolidarse en el desarrollo inmobiliario del NOA, con proyectos que acompañen el crecimiento de la región. El desafío, como para todo el sector, será sostener los plazos de obra en un contexto económico cambiante y seguir leyendo una demanda que se transforma al mismo ritmo que la ciudad.

En esa lectura está la clave de su recorrido: cada uno de sus desarrollos en marcha responde a un público distinto, desde el estudiante que llega del interior hasta la familia que busca espacios verdes o el inversor que apuesta a la renta. Una forma de crecer que, más que sumar metros cuadrados, intenta anticipar quién llega a Salta y cómo quiere vivir.

Contacto

Web: iesdesarrollos.com

Instagram: @ies.desarrollos.ok

WhatsApp: +54 9 387 450-9304

Mail: [email protected]