domingo 04 de octubre del 2026
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ESPACIO NO EDITORIAL - CARAS LIKE 02-10-2026 16:57

Emily Beauty Tips: cuidado de la piel con atención personalizada y formación constante

Emilia Vázquez cuenta con más de cinco años de experiencia en cosmetología, cosmiatría y estética corporal, con una propuesta centrada en las necesidades particulares de cada piel.

Emily Beauty Tips
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La pasión de Emilia Vázquez por el cuidado de la piel fue el punto de partida de un recorrido profesional que la llevó a formarse en cosmetología, cosmiatría y estética corporal. Desde hace más de cinco años se desempeña en el sector, combinando capacitación constante con la experiencia adquirida en la atención diaria.

Uno de los momentos más significativos de su trayectoria fue la apertura de su propio gabinete, Emily Beauty Tips, un proyecto que le permitió crear un espacio desde el cual desarrollar su vocación y acompañar a cada persona de acuerdo con las necesidades específicas de su piel.

Su propuesta se apoya en la atención personalizada, la dedicación y el compromiso. Antes de cada procedimiento, busca escuchar, evaluar y explicar las distintas alternativas para generar una experiencia basada en la confianza y el cuidado profesional. La responsabilidad y la honestidad también forman parte de una manera de trabajar que entiende que cada piel requiere un abordaje particular.

Emily Beauty Tips

Formación y asesoramiento frente a las nuevas tendencias

En una profesión atravesada por la aparición constante de nuevas técnicas, tecnologías y conocimientos, Emilia considera fundamental mantenerse actualizada. A su vez, identifica otro desafío cada vez más presente: ayudar a diferenciar la información confiable de las tendencias sobre cuidado de la piel que circulan en las redes sociales.

Por eso, la formación continua y el asesoramiento individual ocupan un lugar central en su trabajo. El objetivo es que quienes llegan a Emily Beauty Tips encuentren no solo tratamientos, sino también orientación para comprender mejor las necesidades de su piel.

A futuro, Emilia busca continuar desarrollando su gabinete, fortalecer Emily Beauty Tips e incorporar nuevos conocimientos que aporten valor a sus clientas. También proyecta avanzar en el ámbito de la formación en cosmetología, con la intención de compartir su experiencia con otras personas interesadas en desarrollarse profesionalmente en el sector.

De esta manera, continúa consolidando un proyecto nacido de su interés por el cuidado de la piel y que hoy busca crecer tanto desde la atención personalizada como desde la transmisión de conocimientos.

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Datos de contacto

Web: www.emilybeautytips.com
Instagram: @Emily_beautytips
TikTok: @Emilybeautytips
Mail: [email protected]
WhatsApp: 11-5928-8416
Dirección: Lavalle 474, Oficina 5, Quilmes Centro.

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