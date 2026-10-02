FITTA: postres con criterio que combinan sabor y aporte nutricional

CONTENT CARAS LIKE

FITTA nació en enero de 2026 a partir de una idea que surgió durante un viaje de Pilar López Piacquadio y su pareja. Ambos compartían el hábito de comer algo dulce por las noches, pero no encontraban una opción que reuniera aquello que buscaban: un postre rico, que satisficiera las ganas de algo dulce y que, al mismo tiempo, tuviera un buen aporte nutricional.

Durante ese viaje surgió la idea de desarrollar un postre proteico propio. Pilar, nutricionista y con formación en pastelería, comenzó a trabajar en la receta y, después de varios meses de pruebas, juntos llegaron al producto que querían. La elección de la mousse de chocolate tampoco fue casual: se trata de uno de sus postres favoritos.

Un postre pensado para disfrutar

La identidad de FITTA parte de una premisa concreta: demostrar que comer rico y llevar una alimentación cuidada pueden ir de la mano. La propuesta no busca limitarse únicamente a quienes entrenan o prestan especial atención a su alimentación, sino llegar a cualquier persona que elija el producto por su sabor.

De esa idea surge también su lema, “Postres con criterio”, que resume una manera de desarrollar productos pensados y elaborados con atención, sin perder de vista que, ante todo, deben ser ricos.

Pilar y su pareja participan actualmente de todo el proceso, desde la producción y el empaquetado hasta las entregas. Luego de meses de pruebas para alcanzar la receta definitiva, comenzaron a vender al público y, desde entonces, fueron incorporando clientes habituales y nuevos puntos de venta.

Los próximos pasos de FITTA

El crecimiento también llevó a la marca a invertir en equipamiento y acondicionar un espacio específico para aumentar su capacidad de producción.

Ahora, FITTA apunta a ampliar su presencia en puntos de venta, especialmente dietéticas y gimnasios, mientras trabaja en el desarrollo de nuevos sabores. A futuro, el proyecto busca llegar a distintos puntos del país y contar con una fábrica propia, mientras continúa creciendo paso a paso.

CONTACTO

Instagram: @fitta.postres

Email: [email protected]

Teléfono: 11-2587-8198