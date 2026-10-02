domingo 04 de octubre del 2026
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ESPACIO NO EDITORIAL - CARAS LIKE 02-10-2026 16:24

FITTA: postres con criterio que combinan sabor y aporte nutricional

La marca nació con la idea de desarrollar una alternativa dulce que priorizara tanto el sabor como su aporte nutricional. Con una mousse de chocolate como primer producto, busca ampliar sus puntos de venta y sumar nuevos sabores.

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FITTA nació en enero de 2026 a partir de una idea que surgió durante un viaje de Pilar López Piacquadio y su pareja. Ambos compartían el hábito de comer algo dulce por las noches, pero no encontraban una opción que reuniera aquello que buscaban: un postre rico, que satisficiera las ganas de algo dulce y que, al mismo tiempo, tuviera un buen aporte nutricional.

Durante ese viaje surgió la idea de desarrollar un postre proteico propio. Pilar, nutricionista y con formación en pastelería, comenzó a trabajar en la receta y, después de varios meses de pruebas, juntos llegaron al producto que querían. La elección de la mousse de chocolate tampoco fue casual: se trata de uno de sus postres favoritos.

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Un postre pensado para disfrutar

La identidad de FITTA parte de una premisa concreta: demostrar que comer rico y llevar una alimentación cuidada pueden ir de la mano. La propuesta no busca limitarse únicamente a quienes entrenan o prestan especial atención a su alimentación, sino llegar a cualquier persona que elija el producto por su sabor.

De esa idea surge también su lema, “Postres con criterio”, que resume una manera de desarrollar productos pensados y elaborados con atención, sin perder de vista que, ante todo, deben ser ricos.

Pilar y su pareja participan actualmente de todo el proceso, desde la producción y el empaquetado hasta las entregas. Luego de meses de pruebas para alcanzar la receta definitiva, comenzaron a vender al público y, desde entonces, fueron incorporando clientes habituales y nuevos puntos de venta.

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Los próximos pasos de FITTA

El crecimiento también llevó a la marca a invertir en equipamiento y acondicionar un espacio específico para aumentar su capacidad de producción.

Ahora, FITTA apunta a ampliar su presencia en puntos de venta, especialmente dietéticas y gimnasios, mientras trabaja en el desarrollo de nuevos sabores. A futuro, el proyecto busca llegar a distintos puntos del país y contar con una fábrica propia, mientras continúa creciendo paso a paso.

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CONTACTO
Instagram: @fitta.postres
Email: [email protected]
Teléfono: 11-2587-8198

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