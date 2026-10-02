Uniforms Look: una propuesta que acerca moda y tendencias a la indumentaria profesional

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Uniforms Look nació hace tres años de la mano de Alejandro Amante, CEO y fundador de la marca, con un objetivo concreto: acercar a los profesionales de la salud las mejores marcas y las últimas tendencias mundiales en indumentaria de trabajo. En el desarrollo de la idea también tuvo un rol importante Sol, sobrina de Alejandro, quien participó activamente en la iniciativa de traer estos productos a la Argentina.

Hasta ese momento, muchas de estas propuestas estaban principalmente al alcance de quienes tenían la posibilidad de viajar al exterior. A partir de esa necesidad, la marca comenzó a construir una propuesta orientada a facilitar el acceso a estos productos en Argentina y acompañar a sus clientes durante todo el proceso de compra.

Atención personalizada y una propuesta ligada a la moda

Uno de los principales diferenciales de Uniforms Look está en la atención personalizada. La marca busca acercar sus productos a los clientes y generar una buena experiencia desde el primer contacto hasta concretar la compra.

Con el paso del tiempo, la respuesta del público acompañó su crecimiento. Según explican desde la firma, rápidamente comenzaron a posicionarse como una opción elegida a la hora de buscar ropa de trabajo. A su vez, las tendencias internacionales vinculadas con la imagen de los profesionales impulsaron el interés por sus productos.

Hoy, Uniforms Look busca continuar fortaleciendo esa identidad y lograr que la marca esté cada vez más asociada a la moda y las grandes tendencias mundiales aplicadas a la indumentaria profesional.

“La imagen del profesional habla más que las palabras, nosotros estamos ahí para ayudar a construir esa imagen”, sostienen desde la marca.

De cara a los próximos años, el objetivo es seguir ampliando su presencia y formar parte de los distintos espacios en los que trabajan los profesionales de la salud, manteniendo como ejes la cercanía, la atención personalizada y el acceso a las tendencias internacionales.

CONTACTO

Tel: 3515641842

Instagram: @uniforms_look