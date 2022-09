El Coaching Ontológico: Una nueva oportunidad para tu vida

CREDITO CARAS

Lucas, ¿cuándo llegó el Coaching a tu Vida?

Fue a mis 28 años el momento en que me di cuenta que la vida no era la que quería para mí. Si bien estaba en pareja desde hacía 11 años, vivía en un hermoso departamento, tenía un trabajo bien remunerado que me permitía no pasar por necesidades, irme de vacaciones y proyectar a futuro, sentía un profundo vacío interno, que estaba estancado, y no sabía para dónde ir o qué hacer. Sí sabía que algo de lo que estaba haciendo tenía que cambiar.

Como si esto fuera poco, al tiempo, pandemia. Me llené de angustia, tristeza, enojo, ansiedad y miedos, que profundizaron aquel proceso por el que venía transitando. Ahí fue cuando el universo comenzó a tejer su red de causalidades, que me llevaron a conocer el Coaching.

¿Qué cambios experimentaste en tu propia vida a partir de este descubrimiento?

Desde ese momento hasta la actualidad transito un proceso de transformación personal, que me llevó a reconocerme como una persona con un potencial que nunca había visto en mí, a mejorar mi relación conmigo mismo y los demás, a reconocer y disfrutar de mis luces y a abrazar mis sombras, a confiar en el inmenso poder que tengo dentro mío, a encontrar mi propósito en la vida y a hacerme cargo de ella asumiendo las consecuencias que esto traiga.

Comenzaste con tu propio proceso de transformación personal, ¿pero en la actualidad el Coaching se convirtió en tu proyecto profesional?

Sí, a partir de mi certificación como Coach Ontológico Profesional, me comprometí a acompañar los procesos de transformación de otras personas para que éstas puedan alcanzar aquello que anhelan, mientras desarrollan su potencial y mejoran su calidad de vida.

¿Cómo definís el Coaching Ontológico?

El Coaching Ontológico es una disciplina que está orientada a la obtención de resultados. Es un proceso que comienza desde una situación inicial que el Coachee (el consultante) no esté pudiendo resolver por sí mismo, y que tiene como horizonte una visión de futuro que está comprometido a alcanzar.

¿Cuáles son las situaciones más frecuentes por las cuales una persona decide iniciar un proceso de Coaching?

Algunas de estas situaciones pueden ser:

No estar pudiendo alcanzar un objetivo o una meta deseada.

Estar trabado/a en algún aspecto de tu vida.

Encontrar un propósito o sentido a aquello que estás haciendo.

Mejorar alguna habilidad o competencia y/o obtener mejores resultados.

Desear transformarse, creciendo profesional y personalmente.

Diseñar un futuro deseado e ir por él.

¿Cómo es la dinámica de una Conversación de Coaching?

Junto con el Coachee, los Coaches vamos generando, en un espacio de conversación, el contexto para que éste último vaya encontrando sus propias respuestas y desafiando aquellos hábitos, paradigmas y mandatos que estén limitando y alejando de su visión de futuro.

Los Coaches trabajamos, principalmente, en los dominios de la Corporalidad, la Emocionalidad, el Lenguaje, el Sistema y la Espiritualidad; a través de preguntas, dinámicas y nuestro conocimiento de las distinciones ontológicas.



