El Ojo Clínico: toda la magia en un solo lugar

¿Cómo nació la marca y cual es su finalidad?

Como sucede muchas veces, hay cosas que nacen por casualidad ese fue el caso de El Ojo Clínico. Una amiga me propuso sumergirme en el mundo de la moda, el diseño y los cambios creativos y eso es lo que siempre amé, por lo cual, me vinculé con una de las importadoras más grandes, lo cual me generó una gran confianza y comencé a caminar

¿Qué accesorios tienen a disposición? ¿en que destacan los mismos?

Contamos con un alto stock de productos brindando diseño y calidad, convirtiéndonos en un aliado de las gafas más importantes y reconocidas en el mundo como Ray Ban. Buscamos ser absolutamente originales en fotocromáticos, antirreflex, polarizados, legendarios y los clásicos, la meta siempre es estar a la vanguardia ofreciendo alternativas de calidad. Nos orientamos a la belleza y el glamour, por eso, tenemos diseños exclusivos de Victoria Secret, para que cada mujer se sienta única.

Ese afán diferenciatorio lo trasladamos a otros artículos ofreciendo marcas reconocidas en telefonía celular como Iphone, Redmi Note Pro, E/O etc. y sus complementos como auriculares. Entre otras novedades podrán encontrar zapatillas de primeras marcas y la estrella del momento elegidas por las celebritys: las gorras gorrin bross en todos los modelos y colores.

En cuanto a relojes nuestro símbolo, son los Smart 51; esto y muchísimo más podrán verlo en nuestras plataformas, ingresando a Tienda digital el ojo clínico_ nuestro Instagram: elojo_clinico_ o a nuestro WhatsApp 2364 515398.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Buscamos brindar satisfacción sentir que hemos podido lograr el objetivo de ofrecer el mejor producto y nuestra garantía certificada.

¿Qué diferenciales tienen sus productos?

Nuestro mecanismo es mostrar productos innovadores, novedosos y originales que aporten un toque de distinción a nuestros clientes.

¿Cuáles son las tendencias en el rubro actualmente?

Nuestra tendencia claramente son las gafas. Trabajamos incansablemente para lograr siempre estar a la vanguardia...yendo siempre por más. Ya que estamos en este momento con el lanzamiento Premium, donde en el mes de Septiembre y Octubre a quienes compren unas gafas participan de una merienda en un lugar exclusivo con nuestro modelo de elite Hernán Drago.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes a resolver?

Gracias a nuestro gran equipo de trabajo no hemos tenido grandes problemáticas pese a la crisis de un país donde uno trata de mantener la calma...trabajamos con productoras independientes, Nuestra productora comercial Andrea Naftulewicz (@naftuandre) y nuestra productora audiovisual Verónica Siracusano (@verosira).

También tenemos a nuestra Community Manager Camila Achaval, ella es la responsable de construir y administrar la comunidad online y gestionar la identidad y la imagen de marca, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes. No quiero dejar de nombrar a Pablo Figareta, nuestro Diseñador (@instafoga) todos ellos hacen magia para el ojo clínico Nuestros clientes apuestan a nuestros desafíos y eso nos hace aún más fuerte.

¿Qué han aprendido en este tiempo de profesión?

El aprendizaje es permanente. es un desafío constante...donde no te podés detener. Siempre ir por más. Y estar preparados para grandes cambios

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente? ¿Qué pedidos o inquietudes les acercan?

Podemos darnos el lujo de decir q tenemos maravillosos clientes donde también aportan propuestas interesantes tipo ¿porque no traen tal o cual cosa? Y a ello vamos, a nuevas posibilidades. Nuestro público es muy afectuoso eso ya nos hace LIDERES.

¿Cómo se proyectan? ¿qué es lo que se viene a futuro como marca?

Proyectamos ser una marca registrada online. Llegar a todo el país y al mundo, ofreciendo lo q sabemos hacer: brindar servicio. Nos han escrito desde España y nos siguen desde muchos países como Uruguay Brasil y Chile, se avecinan grandes cambios y debemos estar preparados.