Elo Podcast: el abogado “podcaster” que marca el camino con sus charlas

Elías Kier Joffe (47) tiene tres hijos, un estilo de vida confortable y un prestigio ganado como abogado experto en Real Estate y sucesiones internacionales. Esta nota podría indagar sobre los juicios que ganó, los premios que recibió o incluso hasta se le podría consultar en detalle sobre la herencia de Maradona, como ya lo han hecho la BBC de Londres o el The New York Times.

Sin embargo, aquí hay una historia mucho más llamativa. Porque este “abogado viral” de Nordelta antes de cumplir 50 años quiere dejar su trabajo para convertirse en Podcaster tiempo completo. Sí, y no sólo es una expresión de deseo. Hace dos años lanzó un canal online de entrevistas (EloPodcast.com) que ya supera largamente el millón de reproducciones en YouTube.

En el día a día, Elo se replantea cuestiones intrínsecas de su agenda laboral, como por ejemplo lo monótono que le representaba ir a Tribunales. En esos viajes de ida y vuelta desde Nordelta al microcentro porteño, escucha audiolibros en inglés y el programa de Joe Rogan, el Podcast más grande de los Estados Unidos.

“Lo que me gusta de Joe es que estuvo haciendo el Podcast durante 11 años sin cobrar nada. Este año Spotify le pagó 100 millones de dólares para que sólo suba su Podcast a esa plataforma”, aseguró Elo que, siguiendo los pasos de su máximo referente, se propuso hace años publicar al menos una entrevista por semana. Al cabo de 104 semanas logró llegar a 130 entrevistas. Y consiguió algo impensado: que figuras muy difíciles de entrevistar como Mariano Martínez, Ginno Boganni y Maravilla Martínez aceptaran entre otros ir a su programa.

¿Cuál es el estilo de tu Podcast?

Es un formato vanguardista, canchero, distinto, sin horarios, ni pausas, ni publicidades. Todo es una conversación sin interrupciones, cortes, ni edición. Tal como se graba sale al aire, gracias a tres cámaras que filman todo y que se manejan solos desde la computadora.

Como soy curioso, puedo entrevistar a un gurú espiritual español como Laín Calvo, a expertos de la ciencia como Avi Loeb de Harvard y a Lawrence Krauss o un líder súper motivador como Daniel Orsanic, el capitán argentino del equipo que ganó la Copa Davis. La idea es que el invitado se sienta bien, yo lo agasajo en todo momento. Cada uno que viene es recibido con una de mis especialidades: ¡helado casero vegano!

¿Cómo fue la nota más extraña?

Podría decir que la entrevista con Mariano Martínez fue fantástica porque es vecino de acá del barrio y se sumó a charlar como si nos conociéramos de siempre. Yo lo veía frecuentemente pero no quería invadir su privacidad. Por eso le pedí ayuda a Jorge, nuestro único contacto cercano era el bicicletero, ja... También disfruté mucho la charla con Santiago Lange, que superó un cáncer y es toda una inspiración: deportistas con medallas hay muchos, pero ninguno con la tenacidad suya.

¿Sos un gurú de las redes sociales?

No sé si gurú es la palabra, lo cierto es que ya sé de qué trata esto. Disfruto de ser TikToker donde subo videos “jugados” como, por ejemplo, de cómo me hago depilación láser definitiva. Cada una de las redes tienen su propio lenguaje. Y eso me apasiona.

Mi hijo Nordeltus es youtuber (más de 800 mil suscriptores) y tengo una plataforma de cursos por Internet (EloUniversity.com), que se vendió muy bien con la explosión de e-learning. Es más, Maravilla me invitó a España a producirle su propio curso de boxeo. Antes había organizado los cursos de Catherine Fulop, Claudio María Domínguez y varios más. Con Uriel Romano también tenemos un Podcast llamado Pi Elef.

¿Y para ver tu canal, dónde hay que ingresar?

Lo podés ver por Youtube, por Spotify, Apple Podcast, Google Play y todas las plataformas de audio. Todas las semanas estreno una charla en EloPodcast.com. Mi mamá ve que le dedico mucho tiempo al Podcast y me pregunta: ¿Elías estás trabajando como abogado, ¿no?” Y yo le respondo: “Disculpame, pero... ¿vos cuántas horas por días ves Netflix?

Bueno, yo uso ese tiempo, esas dos o tres horas diarias, para realizar mi programa, producido por mí, donde soy yo el protagonista. Y eso me hace feliz porque, en definitiva, me he dado cuenta de que siempre hay tiempo para hacer lo que a uno le gusta. Sólo es cuestión de proponérselo y luchar por ese objetivo.

