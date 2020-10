Emprendedoras audaces y con estilo propio

Janet Laste y Magalí Giunta querían iniciar juntas algún emprendimiento. Las realidades de ambas eran muy distintas y comenzaron durante 2016 la búsqueda de esa alternativa que pudieran realizar. La elección fue una franquicia. Estando en una ciudad chica, era una opción que brindaba seguridad y transparencia a las clientas en cuanto a calidad y precios. “Nosotras conocíamos y nos gustaba la marca, y la elección de Zhoue fue rápida y certera. Siempre me gustó la moda, estilos y tendencias, pero además soy muy sociable y disfruto el contacto con la gente. Por eso sabía que Zohue podía ser un puente para unir esas dos grandes pasiones”, recuerda Janet.

- ¿Cuál fue la premisa al iniciar el negocio?

Queríamos construir un vínculo distinto con la gente, no sólo cliente/vendedor. Nuestro objetivo, además de ofrecer prendas, accesorios y calzado, es brindar un servicio diferente de asesoramiento personalizado.

- ¿Esta era la primera experiencia como emprendedora?

No. Siempre fui de emprender desde la venta, y el contacto con gente que es lo que más me gusta. En Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro e inclusive en Santa Rosa me dediqué a un emprendimiento gastronómico para colaborar con la economía familiar. Cuando decidimos comenzar con Zhoue, yo había dejado un emprendimiento y Magalí estaba en la empresa que fundó su padre. Esos momentos de cada una se unieron, y empezamos a pensar en un proyecto juntas. Los objetivos estuvieron muy claros desde el principio, lo que hiciésemos debía ser una fuente de trabajo para mí, una inversión para ambas, pero sobre todo algo que disfrutemos las dos. No fue fácil, pero con tenacidad y perseverancia logramos dar con la persona indicada y a partir de ahí, todo fue muy rápido.

- ¿Qué trae Zhoue esta temporada primavera-verano?

Como siempre, los clásicos colores blancos y negros siguen firme, tanto para el día como para la noche. Pero esta temporada se agregan estampas coloridas, típicas de primavera. En esta colección, son las vedettes. Se destacan colores como fucsia, amarillo, verde y rojo. Y para las que no les gusta tanta estridencia, vienen muy fuerte los colores tierra. El denim estará tan vigente como siempre con los diseños destacados de Zhoue. Pero los jeans no serán los únicos, también habrá pantalones clásicos, sastreros y se destacarán, especialmente, las babuchas.

Agradecimientos : @soynataliadimaiofotografa (fotos)

Datos de contacto : Av. Luro 326, Santa Rosa, La Pampa - Tel: (02954) 245654 - WhatsApp: (2954) 303440 - FB: zhouesantarosa - IG: @zhouesantarosa.