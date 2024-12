¡En diciembre conecta con la sabiduría ancestral a tu favor!

CREDITO CARAS

¿Con qué energías maya cerramos este 2024?

Inició el mes de diciembre y para el calendario gregoriano siempre suele traer grandes movimientos a todos los niveles: personal, familiar y social.

La pregunta que hoy te comparto es ¿cómo eliges TÚ tomarte estos días?



Para los mayas cada día es una energía, una frecuencia, un movimiento de la fuente que actúa en la vibración de cada ser de manera consciente o no; pero siempre en armonía con él y con su entorno.

Esto simboliza que cada día es un regalo energético que potencia: tu poder, tu creación y tu presencia. Es la posibilidad de volverte receptivo a tu camino, de crear nuevas oportunidades y anclar a la Tierra lo que nace de tu corazón.

No estás atado a nada. Todo es una oportunidad.

Entonces, te invito a ver éste mes como lo que en verdad es: un campo energético que, en vez de empujarte hacia abajo, te impulsa a crear y a experimentar desde un lugar interno diferente, recordándote que tu tienes el poder de cómo manifestarlo/transitarlo.

CICLOS MAYA EN DICIEMBRE:

Desde el Sincronario Galáctico Maya (Calendario Maya) en diciembre vamos a estar transitando 3 ciclos (u ondas encantadas): el Ciclo de la Semilla, el ciclo de la Tierra y el del Perro.

Pero antes de que continues leyendo, te invito a que te conectes por un instante con los nombres de cada ciclo: SEMILLA – TIERRA – PERRO

¿Qué sientes?

DEL 28/11 AL 10/12: CICLO SEMILLA – KAN

¡Es aquí donde radica toda la magia de este fin de año gregoriano!

El Tzolkin (calendario Maya) nos recuerda que la Semilla se trata de salir del cascaron y sembrar nuestra verdadera esencia! Y para ello tenemos que reconocernos. Es necesario observarnos, sentirnos, identificar quiénes somos y qué es lo que pulsa en nuestro corazón.

Es decir, “bajar a tierra la semilla cósmica que eres”, porque definitivamente eres mucho más que tu cuerpo físico.

Tu alma en estos días te pide que reconozcas tu Ser y comiences a apostar por ti! a sembrar tu verdadero camino. A dejar de “querer ser” para pasar a “ser”.

En sincronía con este cierre de ciclo, la Semilla te pide que observes lo que ya no va más, para que dejes de arrastrar viejos patrones, viejas formas de vincularte y sobre todo de nutrirte.

De esta manera podrás darle lugar a lo nuevo y a lo más genuino en ti.

Al igual que una planta que creció y necesita cambiar de maceta, es momento de que tu también evalúes qué necesitas, qué te has dado y qué quieres darte ahora que registras tu propio proceso evolutivo.

Este ciclo te prepara para que vuelvas a conectar con la intención de tu alma y eso sea lo que comiences a sembrar.

¿En dónde pones tu atención? ¿Qué quieres nutrir? ¿A qué le dedicas tu mundo?

Porque recuerda: eso es lo que haces crecer!

DEL 11/12 AL 23/12: CICLO TIERRA - CABAN

Luego de la Semilla viene la Tierra y ¿en dónde crees que se planta la semilla?

La Tierra nos recuerda que es necesario reconocer todo lo que compone nuestro camino.

No estamos solos creando, hay otros, hay naturaleza, hay red.

¿Cómo cuidas tu espacio? ¿Cómo nutres tu tierra y cómo te dejas nutrir?

En este ciclo es sagrado prestar atención a lo que la vida te trae, observar las sincronías y potenciar la sensibilidad conectando con tu verdad interior. No te dejes confundir por las mentiras externas, aprende a leer los mensajes del universo, aprende a conectar con tus experiencias para desarrollar tu ser observador y sembrar, cultivar y expandir tu semilla en equipo con la vida.

Planta la semilla de lo que quieres ver materializado.

No estás solo, nada es casualidad y siempre estás protegido.

Crea tu tribu. Ábrete a recibir lo que necesitas para desplegar tu esencia. Pide y colabora para que siempre sea un dar y recibir en equilibrio.

DEL 24/12 AL 5/1/25: CICLO PERRO - OC

Finalmente cerramos el año con una paradoja hermosa! con la energía del PERRO! Y es éste quien nos invita a generar vínculos desde la lealtad, el verdadero amor y la energía sagrada del corazón.

El 24, 25 y el 31 de diciembre están dentro de éste ciclo, lo que nos recuerda que se vuelve vital honrar nuestra red. ¿De qué manera? Aprendiendo a amarse, a respetarse, a perdonarse, a observar con los ojos del corazon cada vinculo creado, incluso el tuyo contigo mismo.

Ya no es tiempo de sostener vínculos/proyectos/ espacios y hábitos que no te hacen bien.

Es momento de elegir con mayor consciencia, amar, cuidar y proteger desde la más alta vibración.

Y para eso tienes que verte, tienes que decirte la verdad, es necesario que te vuelvas el protagonista de tus propios sueños desde la lealtad a tu corazón.

ENTONCES, ¿A QUÉ PRESTARLE ATENCIÓN ÉSTE CIERRE DE AÑO?:

- Observa qué quieres sembrar realmente: sabiendo que es momento de que la humanidad que quieres ver plasmada empieza por ti. Diseña tu camino y ponte en acción.

- Observa cómo estás cuidando tu entorno: qué le estas dando y cómo lo nutres. Honra tus espacios, límpialos, sahúma, haz regalos, agradece. Al igual que los mayas y muchas culturas ancestrales permítete conectar con la naturaleza de forma consciente. Reconoce lo mucho que te sostiene la vida haciendo las ofrendas que más resuenen en y desde tu corazón.

- Haz tu lista de agradecimientos, honrando tus pasos y tu camino.

Cierra en armonía y en paz con tu interior amándote, perdonándote, integrando cada parte de ti, tu luz y tu sombra, para celebrarte en unicidad. Recuerda que todo lo que haces por ti, lo puedes hacer y compartir a otros. Aprende a amarte para amar sin condiciones.

- Lo que ya no forma para de ti, déjalo ir. Potencia tus vínculos desde la coherencia y sabiduría de tu interior.

Entonces, ¿En qué eliges poner tu atención éste fin de año? ¡Te leo en comentarios! O te invito a que me escribas a [email protected]

¡Te deseo que sea un gran cierre de año!

Honro tus pasos, que son los míos. Yo soy otro tú. In lak'ech

Hasta la próxima columna, abrazo de corazón a corazón, Juli @okjulietamolina



Lecturas de Cartas Maya, Cursos, Talleres, Meditaciones y Regalos Conscientes en:

https://julietamolina.com.ar/