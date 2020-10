Era Carlota: una propuesta única de pañuelos y diseños home

Carlota nació como un impulso creativo que tuvo la autora de este proyecto, Marianela, cuando se enteró de que iba a ser mamá. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta parte de su historia y como creó un espacio que brinda pañuelos de diseño. “Tenía muchas ganas de plasmar el diseño en algún objeto tangible y cada vez se hacían más grandes. Soy arquitecta y diseñadora de interiores y nunca pensé que hoy me encontraría diseñando pañuelos de seda como mi cable a tierra más grande”, destaca la emprendedora.

Marianela fue avanzando cada vez más con su proyecto, donde vio la oportunidad de ofrecer diversidad en sus productos. “Cuando mis pañuelos empezaron a formar parte de la decoración de los clientes, me di cuenta de que los estampados también deberían hacerse presentes en objetos que formen parte de la vida cotidiana de la gente. Es por eso, que los diseños se reflejan también en cuadros, cortinas para baño, cuadernos y libretas, formando una pequeña pero insipiente Línea Home que une mi profesión con mi nuevo emprendimiento”.

Además, en Carlota comenzaron a tomar partido por prendas únicas como los Kimonos y scrunchies con apliques que son parte de la nueva colección de estampas de la temporada primavera/ verano de la marca.

¿Cuál es el porqué de su nombre?

Toda mi vida mis amigas me cargaban con la idea de que cuando fuera mamá, lo sería de una nena, con rulitos y mala, con nombre Carlota. Bueno, el destino (y las ganas de ser mamá de un varón), hicieron que no fuera Carlota, si no que llegara Baltazar. Fue así como este emprendimiento familiar tomó el nombre de "Era Carlota".

¿Qué tipo de vínculo que se genera con el cliente?

Nuestros clientes siguen la historia y el camino del proyecto. Conocen la marca desde adentro y el crecimiento diario. El vínculo más lindo es cuando vuelven a elegirnos. Cuando ese amor que uno vuelca en cada creación vuelve. Eso es lo que te hace dar cuenta que estás en el camino correcto.

¿Qué inquietudes o pedidos les acercan?

Hoy en día vendemos a todo el país. Nuestros revendedores mayoristas más fieles forman parte de una red de venta que abarca todas las provincias. Tenemos más de 75 puntos de ventas en toda la Argentina.

Algunas marcas nos piden diseños exclusivos y especiales para ellos, así que esa es otra de las formas de llegar a la gente.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Recibir mensajes enviados desde el corazón, contando la experiencia de recibir un Carlota ¡lo es todo! Pensamos en cada detalle, cada línea, dibujo y gama de colores; el packaging y el aroma que acompaña este producto. Por eso creo que va más allá de un pañuelo. Carlota es vivir una experiencia única, ya que cada pañuelo cuenta una historia, y como cada historia, contiene magia.

Datos de contacto: Instagram - @eracarlota / Whatsapp 2215569486 / www.eracarlota.com.ar