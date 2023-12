Espiral - x: Un nuevo y revolucionario método de re programación del inconsciente, tomando la estructura biológica, psíquica y espiritual de

CREDITO CARAS

Tu ser en su totalidad se está expresando constantemente, vives una realidad desplegada perfecta para tu nivel de consciencia. Tu alma, como ser humano tiene su experiencia en este mundo, de manera ordenada por tu inconsciente biológico. El cual nosotros lo tomamos como un programa de precisión absoluta, basado en ecuaciones evolutivas de prueba y error perfeccionados durante miles de años. Vives sin saberlo bajo este gran programa que tiene capas, inconsciente individual, del clan y colectivo.

“Buscamos solucionar nuestra vida desde el hoy, intentamos gestionar el futuro buscando el por que de la vida, en esta vida… y el por que no esta aquí, el verdadero por que esta en aquel pasado y en sus programas”.

Renier Juan Manuel Flores

En Espiral - x entendemos cómo funciona el programa biológico de la humanidad, y cómo y por qué has venido a desplegar esta realidad que muchas veces te atrapa, te genera dolor, síntomas o enfermedades.

Vives en esta ilusión del juego de la mente y la materia, pero eres infinitamente superior y no lo sabes. Si viajas atrás en el tiempo, nos encontraremos con historias donde hubo una emoción que doblo el tiempo espacio, hay recuerdos no sanados detrás de todo lo que te duele en tu realidad actual. Cartas que viajan en el tiempo avisándonos que decisiones tienes que tomar para vivir y cuáles no, programas que forjan tu realidad.

En Espiral - x hacemos viaje a aquel aparente pasado, buscando tus ciclos biológicos memorizados y re programando esas historias liberando el tiempo. Primero tu vida contemporánea, luego re programamos las emociones que epigenéticamente dieron vida cuando estuviste en la panza de mama (Útero). Consideramos también es importante estudiar todo lo que paso antes de venir a este mundo en tu proyecto y sentido, estudiar el significado genealógico de tu nombre y luego ir a abrir los archivos de tus ancestros. Todo eso vive en ti, pulsando tu vida. Cada decisión que tomas viene de ahí, por eso siempre te vamos a preguntar si estás dispuesto a tomar el verdadero control de tu vida.

“La vida es un gran juego, donde solo tu estas jugando, toma conciencia que cada vez que sales al mundo, es una charla solo contigo”.

Renier Juan Manuel Flores

