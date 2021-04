Evangelina Boleggi: la mujer real que se animó a ser Influencer

Evangelina Boleggi es una emprendedora nacional volcada hacia el mundo de la moda a través de sus consejos en las redes sociales. Ella se desenvolvió toda su vida como contadora, adquiriendo una gran experiencia en el mundo de la administración y las finanzas. Luego de un tiempo, la profesional decidió dar un giro de 180 grados y dedicarse a lo que realmente le apasionaba: el mundo de la moda. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más sobre su perfil donde, a través de su comunidad, da consejos útiles para mujeres reales, quienes no encontraban en las redes a alguien que las considere.

“La moda para mí siempre fue un cable a tierra, por esa razón empecé a investigar que podía hacer. Estaba segura de que el camino era por ahí. Perdí mucho tiempo mirando en redes, y no encontraba nada ni nadie con quien poder sentirme identificada. Moda, estética, beauty, vivencias. No había nada para nosotras las mujeres con más de 40”, afirma Evangelina.

Hace unos años y con un gran convencimiento, la profesional decidió crear su propio blog donde compartía artículos para mujeres de su edad, tanto en Facebook como en Instagram, siendo esta última plataforma la que le daría aún más prestigio.

¿Cuál consideras que es tu diferencial de moda en el mundo de las redes?

Hoy, en una época donde las redes son potestad de las nuevas generaciones, me identifico como una mujer real con más de 40 años. Ese es mi diferencial, brindar contenido desde mi conocimiento y vivencias a mujeres como yo.

¿Qué experiencia buscas brindarles a tus seguidores?

Quiero darles en su momento de ocio, un espacio divertido de lectura, contenidos interesantes y hacerlas sentir cercanas a mí. Considero que es clave ser genuina, ir con la verdad y mostrar quien realmente sos. Yo escucho mucho a mis seguidoras/es y saber qué es lo que quieren es fundamental para mí. Si no escuchas a tus seguidores ¿qué sentido tiene? Mi comunidad es orgánica y muy leal, no tiene pelos en la lengua y si no les gusta algo, lo dicen: se preocupan por mí de una manera muy reconfortante. El contenido de mi cuenta es una relación entre lo que quiero comunicar y lo que ellas necesitan.

¿Cuáles crees vos que son las problemáticas para resolver?

Una de las problemáticas a resolver hoy en las redes sociales, es que las marcas de indumentaria, beauty y estética confíen más en nosotras (las mujeres + 40) para promocionar sus productos. No queremos más esos falsos estereotipos de juventud eterna y fantasía en sus publicidades. Ya hemos logrado que las marcas acepten que existen distintas morfologías corporales y hoy algunas de ellas se suman a mostrar en sus lookbooks distintos tipos de cuerpos, cosa que es maravillosa. Pero no sucede lo mismo con la edad, ese es el segundo paso que tenemos que conquistar.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones de tu trabajo?

La mayor satisfacción fue haber tenido el coraje de abandonar mi profesión para abocarme de lleno a algo que era una incertidumbre para mí. En mi interior, sabía que amaba mucho este camino y que me iba a hacer feliz realizarlo. Hoy estoy cosechando todo eso.

¿Cómo te ves en un futuro?

Si bien dejé mi profesión no perdí los vicios del oficio, por lo que mi Misión, Objetivos y Metas, están todos escritos. Futuro hay y lo veo más diversificado: recorrer el interior es uno de ellos. Muero por visitar cada provincia, dar charlas y encontrarme con mujeres y hombres maravillosos con los cuales aprender y que aprendan de mi experiencia en el mundo de la moda.

Más Información en: Instagram: @evangelinaboleggi Facebook: Evangelina Boleggi Mail: boleggievangelina@gmail.com