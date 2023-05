Fabián Laufer: Capilar Estudio

CREDITO CARAS

Fabián, ¿en qué consiste la micropigmentación capilar?

La micropigmentación capilar es un tatuaje especializado que simula el pelo rapado a cero. Lo que se logra es un look rapado totalmente natural.

Básicamente, verse como alguien que se rapa porque quiere y no porque no le queda opción. El mismo, no tiene ningún cuidado ni mantenimiento, simplemente es la mejor solución estética para la calvicie.

¿Cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Comencé a dedicarme a este rubro, porque al hacerme el procedimiento hace unos años, sentí tanta felicidad que quise de alguna manera compartirlo con otros que pasan por la misma situación, la calvicie.

Empecé a capacitarme y finalmente, hace tres años, fundé Capilar Estudio.

Soy un apasionado de lo que hago y busco la perfección en cada punto, para seguir cambiado vidas.

Datos de contacto:

WhatsApp: 2235064936

Instagram Y Facebook: capilarestudio

Mail: [email protected]