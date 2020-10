Fabiana Gutiérrez: anímate a emprender

Fabiana Gutiérrez se define como una emprendedora nata y una mujer soñadora y muy amiguera. Hoy ella nos cuenta como se adentró en el mundo de Just, que le permitió ser líder regional independiente. “El amor por viajar me ayudó a convencerme de que este emprendimiento era para mí y como magia se fueron sumando personas hermosas que le pusieron corazón y pasión al proyecto”, destaca la emprendedora y agrega que “fue así como se formó mi Region La Sage. Ese es el nombre de mi grupo de líderes y consultoras que cada día crece más”.

Desde su espacio, Fabiana te invita a pensar en una nueva oportunidad de negocios, para que puedas expandirte y abrir puertas. “Si necesitas incrementar tus ingresos, aprovecha esta oportunidad única con el respaldo de una empresa internacional. Desde todos los puntos del país estamos incorporando nuevos emprendedores”.

¿Qué experiencia buscas brindarles a los clientes?

Principalmente ayudamos a mejorar la calidad de vida a las personas y los clientes de hoy están más predispuestos que nunca a utilizar productos naturales. Imaginate que con una gotita de aceite Anti-Stress estas despejando la mente y sintiendo una sensación relajante de inmediato. Calmas ansiedades sin pastillas, es maravilloso. Contamos con un producto para cada necesidad ya sea física o emocional. Todos ellos se basan en solucionar problemas y el que los usa no los cambia por nada.

¿Cuál consideras que es tu diferencial?

Considero que la diferencia está en la solidez de una empresa que tiene 90 años en el mercado, siendo pionera en terapia herbal, ya que todos los productos están creados con aceites esenciales provenientes del alma de la planta. En Suiza, los maestros galénicos utilizan las hierbas y la flores, con toda su tremenda carga de energía vegetal, para crear los productos basados en los principios de la aromaterapia.

¿Cuáles son los productos estrella o más destacados?

Tenemos varios Best Sellers: el Oleo 31, nuestro famoso quita dolores; el Eucasol que nos regala el placer de respirar libremente y el aceite de Tea Tee, que es un poderoso antibiótico natural. A ellos, se le suman muchísimos productos más de gran calidad. Quiero agregar que, para mi criterio, el mejor producto es EL NEGOCIO, ya que ofrecemos un emprendimiento armado. Todas las nuevas consultoras reciben un kit de inicio listo para emprender, con capacitaciones gratuitas para enriquecer este proyecto que funciona y que es real, sencillo, practico y rentable.

¿Qué satisfacciones obtenés de tu trabajo?

La mayor satisfacción es ver crecer con éxito a las chicas que se sumaron, que aprovecharon la oportunidad de emprender sin riegos financieros. Ellas invirtiendo en un kit, supieron transformarlo en su propia empresa, que no tiene techo en cuanto al crecimiento. Otra gran satisfacción es compartir con las consultoras los viajes espectaculares que tenemos como premios.

Cuando me inicie en este camino me platee un objetivo concreto: realizar la fiesta de 15 de mi hija, y lo logre. En ese momento, cuando conectas la oportunidad con tu necesidad, es donde tu proyecto cobra vida. Trabaje mucho con el equipo y alcance lo que esperaba y más … ya que pudimos hacer un fiestón inolvidable y nos fuimos todos de viaje a New York, solamente con los ingresos que brindaba este emprendimiento.

Datos de contacto: Fabiana Gutiérrez - IG @emprendeconjust - Facebook: Emprende con Just.