Hernán y Silvana contaron sus inicios en el modelaje, y junto a Fabián impartieron consejos a los alumnos y padres. También respondieron preguntas e invitaron a desfilar a cada uno de los niños e incluso compartieron pasarela.

La profesora de redes, Lucía Perroni, habló sobre el peligro de las redes sociales en los chicos, por eso explicó su rol de docente y el contenido de sus clases.



Analía Gomez, modelo en ascendente carrera, será la couch de pasarela.



También estuvieron Sussy Dutka y su hijo quienes darán las clases de teatro, baile y musical.



Por último Paula Scaffino, destacada diseñadora de Indumentaria, será la encargada de acompañar a los chicos en la tarea de intervención de prendas.



¿Qué es FashionKids Academia?

Es la primera escuela de modelaje dedicada exclusivamente a niños y preadolescentes entre 6 y 17 años, dirigida por Marcela Guerra.



¿Qué clases se brindan en la escuela?

Las clases incluyen pasarela, Casting, shooting, baile, teatro, iniciación a comedia musical; y a los teens también se les enseña impronta televisiva y protocolo y Ceremonial.

Asimismo se dictan Masterclass a cargo de profesionales destacados de la moda, como así también se realizan desfiles para que los chicos vivan la experiencia por sí mismos.



¿Quién es Marcela Guerra y cuál es su sueño con FashionKids Academia?

Marcela cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la moda y el espectáculo. No sólo es Productora Televisiva sino también de Modas. Se destacó durante años en la producción de La Jaula de la Moda y La Pelu entre otros programas, en BAFICI, y en organización de desfiles, gráficas y eventos. Es una persona muy conocida y respetada en el ambiente donde supo cosechar amistad con famosos.



El principal objetivo de Marcela es, junto a un equipo docente conformado por expertos en sus rubros, ofrecer la mejor formación para ayudar a sus alumnos a desarrollarse y convertirse en profesionales de la moda, pero sobre todo de la vida, insentivando a cada niño a forjar su confianza y autoestima. Y de esa forma acompañarlos en sus inicios y la inclusión que es algo muy importante en los medios.



Sólo nos resta decir que a Marcela se la vió feliz y emocionada, no sólo por haber superado sus expectativas en cuanto a la cantidad de niños y preadolescentes inscriptos este año - incluso superior a otros ciclos - sino también a la visita sorpresa de ex alumnos que hoy ya brillan en los medios.



Emocionó ver cómo la abrazaban y mimaban hasta hacerla lagrimear...



Las clases se dictan en @conecta_belgrano, en la calle O'Higgins 2150 del Barrio de Belgrano. El evento quedó capturado bajo el lente de @sebastiandalmolin.



¡A la salida los niños recibieron una sorpresa! Una máquina de fotos 360°, una plataforma que giraba mientras los filmaba con máscaras, lentes, bailando y posando. ¡Obviamente ninguno dejó pasar la oportunidad de disfrutarlo!



Fashionkids Academia de Marcela Guerra.

Calle O'Higgins 2150, Belgrano.

Contacto: 1130967903



