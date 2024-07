Flavia Lovisi: Una Psicóloga Integral en la Convergencia de Ciencia y Espiritualidad

CREDITO CARAS

¿Qué te motivó a elegir tu especialidad en el campo de la psicología y cómo ha influido tu experiencia en el Hospital Magdalena Villegas de Martínez?

Desde mi formación en la Universidad de Buenos Aires y mi especialización en atención a niños y adolescentes, sentí una profunda conexión con el Psicoanálisis y su enfoque en las dinámicas familiares. Trabajar en el Hospital Magdalena Villegas me permitió desarrollar mis propias teorías, al observar cómo los síntomas se transmiten de generación en generación. Esta experiencia fortaleció mi creencia en el impacto del contexto familiar en la salud mental de los niños.

¿Cómo has ampliado tu formación y qué disciplinas complementarias has integrado en tu práctica?

Además de mi formación en psicología, he explorado diversas disciplinas como la Terapia Transpersonal, Astrología Kármica, y Biodescodificación de Enfermedades. Estos estudios me han permitido integrar un enfoque más holístico en mi práctica, abordando al individuo desde una perspectiva que incluye no solo el cuerpo y la mente, sino también aspectos emocionales y espirituales.

¿Qué servicios y talleres ofreces actualmente y cómo complementan tu trabajo terapéutico?

Desde 2019, ofrezco una variedad de talleres y cursos enfocados en el autoconocimiento y el crecimiento personal, tales como la autogestión emocional, sanación de heridas infantiles, y desprogramación de creencias limitantes. Estos talleres no sustituyen la terapia individual, sino que la complementan, proporcionando a los participantes herramientas adicionales para su desarrollo personal y emocional.

¿Cómo ves el futuro de tu profesión y los desafíos que enfrenta la psicología en la era contemporánea?

Estamos en una era de inmediatez que ha generado un aumento en la ansiedad y otros malestares emocionales. Las respuestas rápidas y las soluciones superficiales no abordan los problemas profundamente. Creo que el enfoque psicoanalítico vincular, combinado con prácticas holísticas, es crucial para enfrentar estos desafíos, ya que ofrece una comprensión más profunda de los cambios en los vínculos y la subjetividad.

En un campo con tantos profesionales, ¿qué consideras que te diferencia y cómo te destacas entre tus colegas?

Mi enfoque integral y mi disposición para aprender de diversas corrientes teóricas y prácticas me distinguen. En lugar de adoptar una sola perspectiva, integró múltiples enfoques para adaptarme a las necesidades únicas de cada paciente. Esta flexibilidad y apertura me permiten ofrecer una atención personalizada y efectiva.

Si pudieras comenzar de nuevo en tu carrera, ¿hay algo que cambiarías o abordarías de manera diferente?

No cambiaría nada de mi trayectoria. Cada experiencia, ya sea en la psicología o en mis años previos como emprendedora, ha contribuido a mi crecimiento profesional y personal. Estoy satisfecha con el camino recorrido y con la dirección que he tomado en mi práctica actual.

¿Cómo te gustaría seguir evolucionando en tu profesión y qué nuevos proyectos tienes en mente?

Mi objetivo es continuar transmitiendo el conocimiento que he adquirido a una mayor cantidad de personas. Estoy trabajando en nuevos talleres sobre duelos, relaciones de pareja, y planificación de vida. Estos proyectos están diseñados para abordar temas actuales y ofrecer herramientas prácticas para enfrentar los desafíos de la vida moderna.

¿Qué opinas sobre el estigma en torno a la psicología y cómo lo abordas en tu práctica?

Es fundamental desmitificar la psicología y mostrar que no es solo para personas con problemas graves. Trabajo con pacientes que buscan mejorar su bienestar y alcanzar su mejor versión, lo cual incluye a deportistas y personas que desean optimizar su vida. Mi enfoque abarca la mente, el cuerpo, y los aspectos más sutiles del ser, promoviendo un enfoque integral y positivo hacia la salud mental.

Para más información:

WhatsApp de consultas e info.: 11 6445 8220

Instagram: @lic.flavialovisi