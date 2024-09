CREDITO CARAS

Flora, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mi pasión por la fotografía comenzó a los 12 años, jugando con la edición en Paint y Photoshop. A los 14, mis papás me regalaron mi primera cámara y realicé mi primer curso de fotografía básica a los 16, lo que me llevó a dedicarme completamente a esta profesión. Estudié Dirección de Fotografía, lo que me formó como la profesional que soy.

¿Cómo surgió tu emprendimiento?

Flora Fotografía nació de mi deseo de capturar la esencia de cada persona de manera artística. El año pasado, expandí mi carrera al mundo audiovisual con NovaFFilms, dirigiendo videoclips para artistas emergentes.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

En Flora Fotografía, nos especializamos en producciones de moda y artísticas para marcas, cantantes, influencers, y modelos. También ofrecemos cursos de retoque y workshops para fotógrafos emprendedores. Mientras tanto, en NovaFFilms nos dedicamos a proyectos audiovisuales, plasmando ideas en video.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Planeo expandir mi oferta educativa con nuevos cursos y tutoriales en YouTube, además de ofrecer workshops en Argentina y en otros países hispanohablantes. También estoy trabajando en mejorar mis técnicas fotográficas y sumando nuevos profesionales a mí equipo. En el área audiovisual, espero desplegar todo mi potencial en nuevos proyectos.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Lo que nos destaca es el enfoque en los detalles y la dedicación a nuestros clientes, asegurando que se sientan cómodos y acompañados en todo el proceso, desde la preproducción hasta la postproducción. Esta dedicación nos ha permitido trabajar con figuras destacadas del trap como Duki y CRO, y con influencers como Belu "la chilena" y Sabri Cortez.

A su vez, priorizamos que cada proyecto sea único y personalizado, lo que nos ha permitido destacarnos en un mercado competitivo.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Me enfocaría más en capacitarme en marketing desde el principio. Sin embargo, cada paso que he tomado ha sido esencial para llegar hasta donde estoy actualmente.

Estoy agradecida por todas las experiencias, tanto las fáciles como las difíciles, que han formado mi camino como emprendedora.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Instagram, Tiktok y YouTube: @florafotografia

Celular: +541160336127