Gaby Pérez: artista plástica

¿Qué la llevo a emprender un negocio por cuenta propia?

Fue casi sin darme cuenta. Con los años fui ampliando el público y empecé exponiendo tímidamente en pequeñas galerías. Un día me animé y le pedí a la dueña de una pequeña casa de decoración que hay en mi barrio si le podía dejar algunos cuadros. Así, comenzó a vender mis obras y, poco a poco, fui creciendo.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

Soy divorciada y madre de tres hijos: Nataly, de 23, Manuel de 13 y Julieta, de 11. Siempre me sentí capaz de liderar mi casa y mi profesión, por lo que logré acomodar mis tiempos y tener un espacio de trabajo en mi casa. No fue fácil fusionar hogar y trabajo, pero las mujeres tenemos una fortaleza natural que hace que podamos con muchas cosas a la vez. Me falta muchísimo por crecer y aprender, pero disfruto cada etapa.

¿Cuál fue tu mayor caso de éxito?

El año pasado cumplí un sueño, exponer en mi ciudad favorita del mundo: Affordable Art, en New York. Fue un gran crecimiento personal y profesional. Me considero una observadora del mundo cosmopolita y New York me inspira. De hecho, en mi obra, al igual que en esta magnífica ciudad, el estilo y técnica son completamente eclécticos. En febrero de este año participé en la primera edición de BADA México, una importante feria de arte directo del artista al público. ¡Estas dos nuevas experiencias fueron mi éxito!

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Varias veces a lo largo de mi carrera pensé en abandonar todo y buscar un trabajo más rentable porque me costaba llegar a fin de mes. No es fácil poder vivir del arte. Muchas veces me escriben en mis redes sociales preguntándome cómo lo logré, y siempre digo lo mismo, no rendirse, remar y remar. Hoy me siento orgullosa de haberles enseñado a mis hijos a través del ejemplo a perseguir un sueño, Aprendí a luchar y no bajar los brazos.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

La comunicación cumple un papel importantísimo y necesario. A través de las redes sociales, pagina web y artículos online puedo mostrar mis trabajos. Trato de estar siempre actualizada para lograr un mayor rendimiento.

