GUARIDA: prendas únicas y con diseños exclusivos

Lucia Gauna es la creadora y diseñadora de GUARIDA, una marca de indumentaria para niños que se destaca por la exclusividad de sus prendas. Desde el espacio, ofrecen diseños únicos y de calidad para que sus clientes tengan una experiencia única. Hoy conversamos con la fundadora, quien nos cuenta más acerca de su historia.

“Durante bastante tiempo me dediqué a diseñar y producir bordados para otras marcas. Estudié diseño de indumentaria, por lo que sentía una gran pasión por lograr un proyecto personal. Luego de que la producción de prendas bajó debido a la pandemia, sentí que era el momento de emprender y así surgió GUARIDA”, destaca Lucia quien tiene un gran vínculo con el rubro textil dado que sus padres también se dedicaban a la confección y bordado.

“Hace unos años la familia comenzó a ampliarse, y esta nueva generación se conformó exclusivamente por niñas. Soy mama de Julia (2 años) y también tengo sobrinas, con lo cual llego muy fácilmente la inspiración. Por suerte, el diseño de cada prenda fluye de manera muy natural”, afirma la creadora de la marca.

¿Qué experiencia busca brindarles a sus clientes?

Las prendas que creamos son para ocasiones puntuales, ya sea eventos festivos o sesiones de fotos. Busco que cada persona que elije comprar una prenda nuestra se sienta especial. Cuando una clienta nos envía una foto de hija/sobrina luciendo una prenda de GUARIDA nos produce una gran satisfacción, porque sabemos que vamos a estar formando parte de un recuerdo muy importante en sus vidas.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Sin dudas nos diferenciamos porque cada prenda tiene su propia identidad, cada una de ellas esta soñada, pensada y creada con mucha pasión.

Sabemos que es tendencia hoy en día el uso de volados, puntillas y demás. Diseño desde este punto, pero buscando darle siempre un toque especial, ¡no vas a encontrar una prenda igual a la nuestra! Hasta que una prenda no me transmite esa emoción que busco, no sale a la venta.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver?

Como toda emprendedora hay muchísimos factores que hacen que este camino sea difícil de transitar. Durante todo este año, aprendí muchísimo y considero que estar abierta al aprendizaje es fundamental en este rubro.

Constituir una marca conlleva a abarcar muchísimas áreas: desde el manejo de proveedores, pasando por la producción, hasta la llegada al cliente. Se presentan desafíos todos los días, por eso busco que todo se ensamble de manera sincronizada y perfecta.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Sueño con que Guarida siga creciendo y sea una marca reconocida. Hoy en día tenemos varios canales de venta, nuestro fuerte es Instagram, dado el contexto de pandemia que transitamos. También hacemos ventas mayoristas a locales de todo el país y estamos estableciendo exclusividades en algunas ciudades. Considero que trabajando bajo esta línea vamos a lograr seguir creciendo.

Mi idea es acompañar la infancia de las niñas creando looks perduren en el tiempo y formando parte de su desarrollo, brindando prendas únicas. Sinceramente hace un año no me imaginaba que hoy iba a estar acá parada, que íbamos a lograr todo lo que hemos conseguido. Hablo en plural porque Guarida tiene detrás un equipo de mucha gente que trabaja arduamente para cumplir con los objetivos.

Sin el apoyo de mi mamá Cata y mi hermana Cintia no lo hubiera logrado, así que estoy inmensamente agradecida con cada palabra de aliento que recibo en este hermoso recorrido.

Datos de contacto: Lucia Gauna - creadora y diseñadora de GUARIDA - Instagram: @guarida.oficial - Cel: 1133644902 - [email protected] - Quilmes , Buenos Aires.